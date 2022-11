Saúde pública: a importância dos dados para tomar decisões

"Não existem pandemias sem dados", sublinha André Peralta Santos, diretor de Serviços de Informação e Análise na DGS

"A nível internacional os dados foram extremamente importantes na criação de vacinas", lembra Carlos Gomes, chief operating officer na PSE

"É com satisfação que vemos que a confiança das pessoas no SNS é alta", diz Luis Goes Pinheiro, presidente do Conselho de Administração da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

"Relativamente aos dados, o mais difícil é fazer projeções para o futuro", explica Manuel Carmo Gomes, epidemiologista na Faculdade de Ciências Universidade de Lisboa

"Foi importante ter-se colocado a forma como os números são trabalhados, gerados e capturados no topo da agenda", refere Nuno Maximiano, responsável pela área de Analytics Portfolio & Cognitive Solutions Sales na IBM

"O poder político estaria completamente incapacitado de decidir se não existisse monitorização instantânea de dados", assegura Nuno Santos, chief analytics & strategy officer na PSE

"Só usamos, em termos globais, menos de 0,5% dos dados que temos ao nosso dispor", esclarece Ricardo Martinho, technology unit leader da IBM Portugal