Estima-se que este ano o consumo digital dos portugueses possa atingir os €10 mil milhões, o que apesar de ainda ser um valor abaixo da média europeia, representa uma subida acentuada que tem como principal responsável a aceleração da digitalização do comércio provocada pela pandemia. Inúmeros negócios de menor dimensão, que nunca teriam de outra forma equacionado passar para a esfera digital, digitalizaram-se e os consumidores responderam com uma adesão sem precedentes ao comércio online e à utilização de ferramentas digitais.

Claro que esta mudança súbita coloca questões a muitos utilizadores quanto à segurança dos dados que partilham e a acrescida presença digital coloca mais informações em risco, e com necessidade de serem protegidas através de protocolos e mecanismos de defesa robustos. "A principal dificuldade é perceber o que fazer para estar ciberseguro", admite o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, Lino Santos, para quem é claro que é importante que as empresas e entidades públicas cumpram "um conjunto de requisitos para perceber o nível de maturidade em que estão em cada momento".

Serão os novos selos de maturidade digital, que permitiram a empresas e consumidores saber com o que podem contar neste campo, e que se encontram a ser implementados. São "temas que nos obrigam à ação a favor da nossa economia", assegura o ministro do Planeamento, Nelson Souza, que realça ainda que o "risco de as pessoas ficarem para trás é uma matéria que deve ser incorporada nas políticas públicas". Porque se a segurança é uma questão cada vez mais importante com a digitalização, também não podemos esquecer que a dimensão física e material da vida em sociedade deve ser sempre acautelada.

Saiba quais foram os principais tópicos de discussão da tarde do segundo dia do Fórum Portugal Digital, organizado pelo Portugal Digital e o INCoDe 2030 com o apoio do Expresso.

Compras digitais vieram para ficar

A pandemia, e os confinamentos que dela resultaram, tiveram como resultado uma subida em flecha das compras online a que Portugal não foi alheio

Foi a "reinvenção no momento, rápida, ágil. A inovação é central e conseguimos agarrá-la", acredita a Presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição e vice-presidente da CIP, Isabel Barros. Muitas lojas e negócios adaptaram-se rapidamente à nova situação e mostraram que o comércio digital tem futuro garantido em Portugal

Para o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, também é preciso ver que estas alterações englobam uma mudança de sensibilidades. Os "consumidores portugueses prestam cada vez mais atenção à sustentabilidade ambiental do consumo", por exemplo

nuno fox

Futuro híbrido

O teletrabalho foi outra dimensão que aterrou com força na sociedade global e o seu impacto vai desde a forma como os trabalhadores desempenham às suas funções ao modo como as pessoas têm acesso aos serviços

"Está nas mãos de cada um de nós ajustarmo-nos a estas realidades", avisa Vanda Jesus, responsável pela Estrutura de Missão Portugal Digital

Contudo, não se pense que o teletrabalho vai substituir por completo o trabalho físico. Primeiro, porque há funções em que tal não é exequível e depois porque nem todos têm o mesmo acesso a ferramentas ou competências digitais. 48% da população não tem as competências básicas neste campo e isso é algo que tem que mudar para que as alterações sejam duradouras, no bom sentido

Segurança é essencial