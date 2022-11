Prémio Bial: a importância da ciência, da investigação e do conhecimento

"Este talvez seja o prémio mais prestigiante das nossas carreiras", diz Filipe Froes, pneumologista e membro do grupo de trabalho que venceu uma das duas menções honrosas atribuídas

"Os trabalhos premiados, este ano, são feitos por profissionais e instituições diversas", realça Luís Portela, presidente da fundação Bial

"Os trabalhos deste ano do Prémio Bial de Medicina Clínica 2020 têm uma qualidade notável", sublinha Manuel Sobrinho Simões, médico, investigador e presidente do júri do Prémio Bial de Medicina Clínica 2020

"Portugal tem que simplificar os processos de aprovação dos ensaios clínicos", defende Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos

"O nosso trabalho é multidisciplinar e este prémio ajuda-nos a continuar", explica Rita Fior, coordenadora de um dos dois trabalhos que obtiveram menção honrosa no Prémio Bial de Medicina Clínica 2020

"Receber o Prémio Bial de Medicina Clínica é o reconhecimento de um trabalho que já tem muitas décadas", refere Teresa Coelho, coordenadora do trabalho vencedor do Prémio Bial de Medicina Clínica 2020