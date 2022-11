"Sem dados estaríamos às escuras" no combate à covid-19

O combate à covid-19 deixou mais claro do que nunca a importância de utilizar números disponíveis em tempo real para moldar estratégias quase ao segundo e mostrou também que, sem protocolos claramente definidos para lidar com uma situação destas, os dados acabam por não ter o impacto positivo que podiam (e deveriam) ter. Portugal viveu um pouco de tudo isto ao longo da pandemia e se é certo que se registaram avanços significativos na gestão de dados, também não é menos certo que continua a existir margem de manobra para melhorar. "Sem dados estaríamos às escuras", resume Manuel Carmo Gomes.

O epidemiologista é um dos convidados que estará presente no debate "A importância dos dados em saúde pública" (30 de abril, sexta-feira, 15h) e que juntará uma série de especialistas académicos, empresariais e do sector público para dar a perceber como evoluiu o tratamento de dados ao longo da pandemia, o que poderia ter sido feito melhor, e o que está a ser feito para sistematizar todos estes processos.

"Já vivi anos suficientes para me ter tornado céptico quanto à capacidade para aprender as lições a tirar das consequências de ameaças colectivas e agir preventivamente quando estas ameaças aparentam estar mais distantes. Não foi por falta de avisos que a humanidade, de um modo geral, não estava preparada para esta pandemia", reflete Manuel Carmo Gomes

"Apesar de o tema da qualidade de dados ser um tema já antigo, isso não nos deve inibir de fazer uma reflexão sobre os pontos de melhoria em termos nacionais e os aspetos que correram melhor e pior na obtenção e produção de informação", lembra o chief analytics & strategy officer na PSE, Nuno Santos. Já o responsável pela área de Analytics Portfolio and Cognitive Solutions Sales na IBM Portugal, Nuno Maximiano, destaca a segurança de informação como um tema merecedor de mais atenção, uma vez que o "sector da saúde tem a particularidade de lidar com dados muito sensíveis, que o transforma num dos maiores alvos para os cibercriminosos."

329

dias foi quanto o sector da saúde demorou, em média, a identificar e conter uma violação de dados, o tempo médio mais longo em comparação com outras indústrias, segundo o Data Breach Report da IBM

"A importância dos dados em saúde pública"

O que é?

Esta conferência é organizada pelo Expresso com o apoio da PSE como parte do ciclo de conferências "Discutir o país", que promove a análise e debate de temas que são centrais para a atualidade e futuro do país, juntando personalidades de áreas transversais para traçar um retrato abrangente das questões mais importantes. Neste caso, o papel dos dados na gestão da saúde pública que a pandemia deixou bem claro

Quando, onde e a que horas?

Dia 30 de abril, sexta-feira, às 15h00, no palco digital do Facebook do Expresso

Quem vai estar presente?

Nuno Maximiano, Analytics Portfolio & Cognitive Solutions Sales na IBM

Manuel Carmo Gomes, epidemiologista na Faculdade de Ciências Universidade de Lisboa

André Peralta Santos, diretor de Serviços de Informação e Análise na DGS

Nuno Santos, chief analytics & strategy officer na PSE

Luís Goes Pinheiro, presidente Conselho de Administração da SPMS

Ricardo Martinho, technology unit leader da IBM Portugal

Carlos Gomes, chief operating officer na PSE

Porque é que este tema e este debate são centrais?

Porque tem lugar numa altura em que o papel dos dados na saúde pública nunca foi tão relevante como agora e numa altura em que se começam a traçar as primeiras grandes conclusões da utilização de números para tomar decisões essenciais ao longo do período pandémico. Diariamente o público e os especialistas em saúde são bombardeados com um volume enorme de dados e informações, pelo que é essencial perceber como é feita a sua gestão e se os protocolos e mecanismos existentes são os mais indicados para deles tirar todo o proveito necessário

