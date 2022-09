No próximo ano poderá haver mais gripe e mais grave. E “vamos precisar de mais vacinas”

Ao contrário do verificado em anos anteriores, a atual estação gripal – que dura entre outubro e maio – revelou-se menos gravosa do ponto de vista do número de casos registados, como consequência das medidas de proteção implementadas para a covid-19. Porém, os especialistas que participaram esta quinta-feira no Flu Summit Portugal, organizado pelo Expresso em parceria com a Sanofi Pasteur, alertam para o risco acrescido de existir, na época 2021/2022, mais casos de gripe e uma doença mais forte. “Para o ano temos de nos preparar para ter mais gripe, uma gripe mais grave e com, eventualmente, maior discordância antigénica das vacinas disponíveis”, alertou Filipe Froes.

O pneumologista defendeu ainda a importância de adotar, no futuro, hábitos culturais semelhantes aos verificados em países asiáticos, onde a população utiliza, de forma voluntária, máscara de proteção e distanciamento social quando apresenta sintomas de infeção respiratória. “Não é utilizar sempre a máscara”, diz, acrescentando ainda que será fundamental “proteger quem mais precisa com mais e melhores vacinas”. A responsável máxima da Direção Geral de Saúde (DGS), Graça Freitas, admite a possibilidade de a instituição recomendar “um novo código de etiqueta respiratória”, algo que encara “com alguma naturalidade”.