Curadores alertam para urgência oncológica no regresso do Tenho Cancro. E Depois?

A oncologia foi uma das áreas mais afetadas com a covid-19 e tanto o rastreio de (novos) doentes como o tratamento das situações de cancro foram severamente afetadas ao longo dos últimos meses. Enquanto os serviços hospitalares procuram reorganizar os serviços e os recursos humanos para dar uma melhor resposta à realidade provocada pela pandemia, os especialistas e responsáveis pelo combate ao cancro pedem uma maior urgência na definição de prioridades e alertam para o impacto que as restrições que esta área da medicina sofreu vai provocar para os próximos anos.

Planeamento e urgência é, por isso, o que mais se pede e foi o que mais se ouviu na intervenção dos 14 curadores do Tenho Cancro. E Depois? que hoje se reuniram em ambiente digital. O projeto de Expresso e SIC Notícias que conta com o apoio da Médis e da Novartis, além da colaboração da Liga Portuguesa contra o Cancro e da Sociedade Portuguesa de Oncologia, viu os especialistas - com moderação da jornalista da SIC, Rita Neves - partilharem as ideias e começarem um debate que se vai alongar ao longo do ano para tentar dar resposta a uma situação que não se prevê fácil. Saiba do que falaram.

Atraso no diagnóstico

Todos os dados e métricas reunidos ao longo dos últimos meses apontam para muitas consultas por realizar e por atrasos significativos no diagnóstico de novos cancros que terá um impacto evidente na situação oncológica da população

As diferentes vagas da pandemia dificultaram uma reposta efetiva mas o planeamento deve agora refletir a necessidade de recuperar tempo perdido

Curadores consideram essencial recuperar o quanto antes as consultas e criar mais condições para lidar com os constrangimentos da covid-19

Problemas no acesso a cuidados

A rede de cuidados oncológicos já mostrava disparidade em termos regionais e a pandemia acentuou ainda mais esse problema

O acesso aos cuidados foi fortemente afetado e as unidades de saúde primárias viram-se sem capacidade de dar resposta e perderam meios de referenciar doentes para cuidados oncológicos mais especializados

Por outro, também houve lições aprendidas e a covid-19 permitiu uma maior implementação da telemedicina que continuará a ganhar em importância ao longo dos próximos meses e anos

Falta de recursos humanos

A covid-19 obrigou a retirar profissionais de todas as áreas da saúde para responder à pandemia e a oncologia foi afetada pela falta de pessoal especializado

À medida que a situação epidemiológica estabiliza, os curadores esperam que as autoridades aproveitem para voltar a aumentar os recursos humanos nesta área da medicina

Só com mais profissionais e meios de combate será possível recuperar o atraso provocado pela pandemia

Pede-se mais integração entre cuidados e coordenação entre as diferentes instituições

Vacinação

É importante estabelecer a ordem de prioridade nos doentes oncológicos no plano de vacinação para a covid-19

Com sistemas imunitários mais fracos e com menos acesso a cuidados, estão mais vulneráveis à pandemia

A situação deve merecer mais atenção por parte das autoridades para que o aumento da mortalidade não se agrave

Conheça a lista de curadores

Ana Raimundo, Sociedade Portuguesa de Oncologia

António Medina Almeida, Hospital da Luz

Fátima Cardoso, Fundação Champalimaud

Isabel Galriça Neto, médica especialista Cuidados Paliativos

José Dinis, Programa Nacional para as Doenças Oncológicas

José Mário Mariz, médico hemato-oncologista do IPO do Porto

Luís Costa, ASPIC

Margarida Torres Ornelas, IPO Coimbra

Nuno Jacinto, presidente da APMGF

Rosário André, Novartis

Rui Henrique, IPO Porto

Tamara Hussong Milagre, EVITA

Teresa Bartolomeu, Médis

Vitor Neves, Europacolon

Vitor Rodrigues , Liga Portuguesa contra o Cancro

