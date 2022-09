Transição Digital é o tema do segundo webinar do ciclo "ReStart the Future"

Resiliência, Transição Digital e Transição Climática são os temas em análise nos webinars “ReStart the Future”.

O segundo webinar é dedicado à Transição Digital. Como é que as empresas podem aumentar a sua competitividade capitalizando o poder do digital, e como é que as organizações públicas se tornarão mais eficientes e proporcionarão melhores experiências aos cidadãos através da transformação das suas práticas e tecnologias são os temas em debate.

A Dimensão Transição Digital, com um montante de 2.858 milhões de euros (20% do orçamento do plano), compreende os Roteiros Escola Digital, Empresas 4.0 e Administração Pública Digital.

Oradores convidados:

André de Aragão Azevedo, Secretário de Estado para a Transição Digital

Diogo Santos, Partner da Deloitte

Manuel Ramalho Eanes, Administrador Executivo NOS

Paulo Rosado, CEO da OutSystems

Sérgio Oliveira, Partner e ReStart Center for Business Leader da Deloitte

Consulte aqui o programa e faça o seu registo.

"ReStart the Future" é uma iniciativa dirigida à comunidade empresarial, pública e privada, no que se pretende que seja um fórum de debate e partilha de conhecimento e, que conta, com a participação de representantes máximos da sociedade civil, das organizações e do governo.