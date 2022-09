Conselho de curadores do Tenho Cancro e Depois reúne já no dia 24

Em fevereiro de 2019 o Tenho Cancro. E Depois? reuniu pela primeira vez o conselho de curadores. Um conjunto de especialistas, profissionais de referência nas suas áreas de atuação que, desde então, são peça fundamental deste projeto.

A edição de 2021 do Tenho Cancro. E Depois? arranca formalmente este mês, com a realização da primeira de quatro reuniões onde curadores e restante grupo de trabalho procurarão discutir ideias, partilhar informação com o objetivo último de identificar quais as prioridades na agenda do cancro em Portugal.

Com a pandemia como ficaram os doentes oncológicos? O que é que tem de ser feito para recuperar o atraso deste último ano? Estas são algumas das questões em discussão no próximo dia 24 de fevereiro.

Uma reunião cujas conclusões o Expresso publicará posteriormente.

Estes são os curadores:

Ana Raimundo, Sociedade Portuguesa de Oncologia

António Medina Almeida, Hospital da Luz

Fátima Cardoso , Fundação Champalimaud

Isabel Galriça Neto, Médica especialista Cuidados Paliativos

José Dinis, Programa Nacional para as Doenças Oncológicas

Luís Costa, ASPIC

Margarida Torres Ornelas, IPO Coimbra

Paula Broeiro, APMGEF

Rosário André, Novartis

Rui Henrique, IPO Porto

Tamara Hussong Milagre, EVITA

Teresa Bartolomeu, Médis

Vitor Neves, Europacolon

Vitor Rodrigues , Liga Portuguesa contra o Cancro

