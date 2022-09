Descarbonização. Quais são os sistemas para capturar carbono?

"O CO2 não é mau em si, o excesso da sua emissão para a atmosfera é que é mau", explica Adélio Mendes, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP)

"Através do sequestro de carbono pelas plantas há, depois, a incorporação de CO2 nos sedimentos durante décadas ou séculos", diz Ana Sousa, investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar e Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro

"Por muito que aumentemos as áreas florestais, se as deixamos arder, não conseguimos armazenar carbono", lembra Francisco Avillez, coordenador científico e sócio fundador da Agroges

"As novas tecnologias permitem mitigar as emissões e aumentar o sequestro de carbono", sublinha José Palha, presidente da Associação Nacional de Produtores de Cereais (ANPOC)

"A criação de matéria orgânica é a maneira mais eficaz de fixar carbono", refere Miguel Aranda da Silva, diretor da área de resíduos da Veolia Portugal