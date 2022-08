“Se ignorarmos o digital estamos a caminhar para a exclusão”

A pandemia veio acentuar ainda mais as lacunas digitais que existem no mercado de trabalho e na sociedade em geral, tornando mais premente a necessidade de qualificar mais os trabalhadores. Esta foi uma das principais conclusões do debate de hoje moderado por João Moleira, da SIC, que contou com Miguel Fernandes, consultor da PwC; António Leite, vice-presidente do conselho diretivo do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), Carim Jafar, presidente do conselho nacional da Fundação Aga Khan Portugal; e Vanda Jesus, diretora-geral do Portugal Digital. Estas são as principais conclusões.

1. Pandemia expõe lacunas digitais

Segundo dados do DESI 2020 (The Digital Economy and Society Index, ou seja, o índice da economia e sociedade digital), apenas 26% dos trabalhadores tem competências digitais na óptica do utilizador e só 12% tem competências digitais mais avançadas. E “antes da pandemia, apenas cerca de 30% das pessoas tinha computador para trabalhar em casa”, diz Vanda Jesus.

As lacunas já existiam e até houve melhorias, mas a pandemia veio expô-las porque, de repente, foi necessário tornar tudo mais digital. “Passámos de um escritório físico para um escritório virtual e para interagir digitalmente temos de ter outro tipo de competências”, nota Miguel Fernandes. Uma tendência - a do trabalho remoto - que veio para ficar, mesmo no pós-covid. “No futuro, quatro em cada dez funções serão altamente digitais”, comenta Vanda Jesus.

2. Melhorar as competências