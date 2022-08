A necessidade e a importância de melhorar as competências digitais dos trabalhadores

A pandemia de Covid-19 mudou muito em pouco tempo e, no mercado de trabalho, veio alterar o tipo de competências que as empresas procuram nos seus trabalhadores e, consequentemente, obrigar a reforçar as ações de requalificação e formação. As necessidades são variadas, por exemplo, nas capacidades de liderança e de organização, na criatividade e no pensamento crítico, “no fundo, são as competências que ajudam as pessoas a pensar, a agir e a progredir num mundo cada vez mais imprevisível”, diz ao Expresso um dos consultores da PwC, Miguel Fernandes. Mas a maiores lacunas encontradas foram mesmo nas competências digitais, muito por causa da intensificação da digitalização provocada pela pandemia e pelo trabalho remoto.

De acordo com dados da PwC, baseados num inquérito de 2020 do Fórum Económico Mundial (WEF na sigla em inglês), apenas 13% dos CEO mundiais considera que as suas empresas estão preparadas para a era digital e apenas 20% das PME europeias dizem estar digitalizadas. A isto acresce que, segundo dados do EC Digital Scoreboard 2020, também citado pela PwC, 42% dos adultos europeus não tem competências digitais básicas e 52% precisa de requalificação devido às mudanças no mercado de trabalho.

E olhando só para Portugal, o cenário é mais dramático. Citando dados do DESI 2020 (The Digital Economy and Society Index, ou seja, o índice da economia e sociedade digital), a PwC mostra que apenas 26% dos trabalhadores tem competências digitais na óptica do utilizador e apenas 12% tem competências mais avançadas. Ou seja, Portugal está abaixo da média europeia que, apesar de também não ser muito elevada, é de, respectivamente, 28% e 21%.

De acordo com Miguel Fernandes estes valores mostram que já há melhorias, mas ainda há muito a fazer e “Portugal apenas conseguirá melhorar este desempenho continuando a investir na educação e na requalificação da sua força de trabalho (ativa ou não)”.

Perante estes dados, não a nível de Portugal, mas ao nível Europeu, não é de estranhar que 87% dos inquiridos acreditem que vão sentir uma lacuna de competências no futuro, se é que não estão já a senti-la. Isto porque, a digitalização e o trabalho remoto não vão acabar com a pandemia, aliás, segundo dados do WEF e da PwC, 78% das empresas inquiridas está confiante que será assim.

A requalificação digital dos trabalhadores e a transformação dos recursos humanos é, por tudo o que foi mencionado atrás, uma prioridade para as empresas no pós-covid e será este o tema principal do debate de amanhã, um encontro que junta novamente a PwC e o Expresso. Além de Miguel Fernandes e António Brochado Correia, ambos da PwC; estão presentes António Leite, vice-presidente do conselho diretivo do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP); Carim Jafar, presidente do conselho nacional da Fundação Aga Khan Portugal e Vanda Jesus, diretora-geral do Portugal Digital.