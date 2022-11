PME procuram bases sólidas para enfrentar instabilidade

Parece claro para todos os intervenientes que a economia portuguesa vive um dos momentos mais dramáticos das últimas décadas e, se 2021 era olhado com esperança como o início ténue da recuperação, as primeiras semanas do ano trouxeram-nos um novo confinamento e uma dose renovada de dificuldades para um tecido económico que se encontra muito fragilizado.

"As perspetivas económicas para 2021 tornaram-se mais incertas e neste momento não parece possível dizer quando é que a economia e a vida das empresas voltarão ao normal", admite o administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos, Francisco Cary. Se as perspetivas imediatas são tudo menos animadoras, também importa lembrar que em "sectores que usualmente consideramos como sendo de exposição “Elevada” ou “Média-alta” à pandemia da covid-19 existem PME que mostram caraterísticas de alta resiliência financeira". E são essas empresas que estarão em destaque no evento que dará a a conhecer os Prémios Expresso PME – Caixa TOP.

As empresas são representativas dos principais sectores da economia e representam exemplos de resiliência num ano (2020) em que enfrentaram dificuldades como nunca, que se seguiram a anos de crescimento sustentado em todas as vertentes. "No que respeita aos sectores que lidaram genericamente melhor com os impactos da pandemia até à data, destacam-se a indústria e retalho agro-alimentares, distribuição e retalho de produtos de telecomunicações e informática, energia, construção e promoção imobiliária", revela Francisco Cary, que explica também que 21% das empresas "aumentou a sua dívida, sendo as empresas de alto crescimento as mais propensas a fazê-lo".

Entre apertos de cinto e medidas de apoio governamentais, tem sido possível a muitas PME não só aguentarem o impacto como até preparem bases para o início da recuperação, que contará certamente com um impacto forte da dinâmica de exportação do tecido económico. Sem esquecer que a instabilidade significará um reorganizar do tecido económico cujo verdadeiro impacto ainda está completamente por averiguar. Mesmo que 40% das empresas tenham resiliência elevada, de acordo com um estudo elaborado pela Informa D&B (parceiros do projeto).

Temas para debatar amanhã (26 de janeiro), a partir das 16h30, num evento com transmissão em direto no Facebook do Expresso e que, além do administrador da CGD, contará com Teresa Cardoso de Menezes, diretora-geral da Informa D&B; Daniela Xavier, diretora-geral da Fermir - Confeções Fernandes & Mirand, Lda; Rui Pinto Lopes, administrador da Pinto Lopes - Viagens, S.A.; e Miguel Oliveira, CEO daTech4Home, Lda.