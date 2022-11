A tecnologia ao serviço da saúde

"A hospitalização domiciliária é algo que veio para ficar", defende Alexandre Lourenço, presidente da APAH

"Eu hoje não consigo ligar para um Centro de Saúde e que alguém atenda", explica Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros

"Queremos promover uma digitalização de rosto humano", garante André de Aragão Azevedo, secretário de Estado para a Transição Digital

"No trabalho que desenvolvemos ligamos saúde, tecnologia e humanização", refere Carlos Ribeiro, diretor-geralda Takeda Portugal

"A tecnologia não tem sido aproveitada como forma de transformação dos processos", diz Ema Paulino, membro da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos

"A hospitalização domiciliária faz com que o doente se sinta menos sozinho e mais acompanhado", sublinha Luís Goes Pinheiro, presidente dos serviços partilhados do Ministério da Saúde

"Quando olhei para o OE fiquei espantado por não se apostar mais na digitalização", conta Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos

"Creio que não se pode desenhar o SNS sem aqueles que o usam e pagam", defende Paulo Gonçalves, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla