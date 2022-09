O isolamento de quem sempre viveu longe

Todos os anos os técnicos da Terra Mãe, uma instituição particular de solidariedade social (IPSS), sediada em em Viana do Alentejo, levam uma ou duas crianças a ver o mar pela primeira vez. Trata-se de um momento importante e simbólico, que traduz a importância do trabalho da associação junto dos mais novos e das suas famílias, em áreas como a educação, formação e saúde. Tendo como lema “Em cada criança há uma esperança”, a Associação Terra Mãe foi uma das vencedoras no prémio BPI “la Caixa” Rural.

A segunda edição deste prémio — destinado à população de meios rurais em situação de vulnerabilidade, apoiando projetos nas áreas do envelhecimento, deficiência e incapacidade, integração laboral, interculturalidade e coesão social — contemplou 20 projetos (ver caixa). No total foram distribuídos €750 mil, que servirão para concretizar apoios a várias instituições sem fins lucrativos que trabalham no terreno — especialmente as que apresentaram respostas concretas para acompanhar as pessoas afetadas pela crise provocada pelo coronavírus.

Num ano de profundas alterações sociais e cheio de incertezas, a associação instalada na pacata freguesia de Alcáçovas manteve o atendimento e acompanhamento psicossocial a famílias vulneráveis, assim como o apoio psicológico e terapêutico especializado a crianças com menos de seis anos e respetivas famílias. “Temos duas equipas a trabalhar no terreno e estamos a lançar o projeto “Três Cês — Criar, Capacitar e Crescer”, explicou ao Expresso a coordenadora do atendimento social e deste projeto em particular, Susana Belga.

“Foi criado para colmatar necessidades que existem no concelho, nomeadamente ao nível das competências pessoais das famílias e de desenvolvimento da base das crianças”, afirmou a coordenadora. Tratando-se de uma pequena área, com baixa densidade populacional, foi possível à associação identificar os núcleos familiares mais vulneráveis durante os períodos mais agudos da pandemia. “Mesmo as pessoas que tiveram uma redução dos seus rendimentos foi possível apoiar com cabazes alimentares. A vizinhança facilitou e identificar as situações mais graves, houve várias iniciativas e apoios da segurança social, e conseguimos dar resposta a todos os pedidos que nos chegaram.”

Assimetrias regionais

O interior de Portugal e as zonas rurais continuam a sofrer com a desertificação. Parte deste fenómeno explica-se com a migração das populações mais jovens para as grandes cidades, acompanhado pelo envelhecimento e isolamento progressivo de quem fica. Com as assimetrias mais vincadas, o trabalho das associações e instituições privadas de solidariedade social em contexto rural assume cada vez maior importância no país.

Na Terra Mãe essas assimetrias são acompanhadas pelas diferenças de rendimentos, dificuldades de deslocação e carências alimentares. “Somos considerados um concelho rural, estamos a 30 quilómetros de Évora. Nesse aspeto, a vida das pessoas está muito limitada no acesso a serviços, a atividades culturais”, diz Susana Belga acrescentando que a associação desenvolve também trabalho junto de famílias com filhos com baixa escolaridade. “Muitos não conseguem quebrar este ciclo de pobreza. São famílias acostumadas a viver com poucos recursos e bens. Neste contexto, acontece muito.”

Distinguidos no Prémio Rural

Alzheimer Portugal Delegação Centro

Associação Causa — Unidos Por uma Casa

Associação Espiral de Vontades

Associação Médicos do Mundo

CACFF — Centro Assistencial Cultural e Formativo do Fundão

Casa do Povo da Maia

Centro de Bem-Estar Social de Vale de Figueira

Centro Social Comunitário do Peso

Centro Social e Paroquial de Parada de Gatim

Centro Social e Paroquial São Geraldo de Carrapatas

CLAP — Centro Local de Animação e Promoção Rural

Cruz Vermelha Portuguesa — Delegação de Bragança

ENTRAJUDA

Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones — Fera

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Redinha

MEERU | Abrir Caminho

Novo Dia, Associação para a Inclusão Social

Rude — Associação de Desenvolvimento Rural

Associação Terra Mãe

Valoriza — Associação de Desenvolvimento Local

Textos originalmente publicados no Expresso de 11 de dezembro de 2020