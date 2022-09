A nova e inevitável realidade energética

O objetivo está definido. Em 2050, Portugal tem de atingir a neutralidade carbónica, ou seja, reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa entre 85% e 90% e compensar as restantes com um maior uso do solo e florestas. Só assim se conseguirá limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus, como estabelecido no Acordo de Paris em 2015, e se combatem as alterações climáticas, cujos efeitos são cada vez mais catastróficos e mortais, com secas prolongadas, tempestades mais frequentes ou pandemias como a que vivemos atualmente.

Para isso foram aprovados, em 2019, dois documentos, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) e o Plano Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030). Juntos, somam quase 290 páginas de metas, estratégias e investimentos que exigem a participação de todos os sectores, como os transportes, produção elétrica, indústria, construção ou agricultura. Está previsto ter mais produção solar; ter os carros privados 100% elétricos e todos os transportes públicos movidos a eletricidade e hidrogénio; ter edifícios mais eficientes e mais produção agrícola; e também produzir hidrogénio verde para abastecer a indústria e os transportes de mercadorias (ver texto nesta pág.).

Apesar de ser um processo em três fases — uma para cada uma das décadas que faltam até 2050 — este “caminho para a neutralidade carbónica é um desafio sem precedentes”, mas para o qual “não temos escolha”, diz ao Expresso o CEO da REN, Rodrigo Costa. É que “vivemos um momento de ‘agora ou nunca’. A emergência climática não nos permite baixar a ambição, pelo contrário, temos de ser cada vez mais exigentes, e isso impõe o empenho e colaboração de todos”, acrescenta fonte da EDP.

Quer isto dizer que, apesar de serem as empresas a fazer a maior parte dos investimentos, os cidadãos, a academia e o sector público também têm de partilhar as dores da descarbonização e ajudar a combater as dificuldades e as burocracias que lhe são inerentes.

Os cidadãos e a academia

A participação dos cidadãos é crucial porque a descarbonização “implica a modificação dos hábitos de consumo”, diz Rodrigo Costa. O que “requer um maior envolvimento dos consumidores na adoção de tecnologias renováveis e mais eficientes”, acrescenta a EDP, lembrando que tem criado “soluções de eficiência energética, solar descentralizado e mobilidade elétrica”. Aliás, tal como a EDP e a REN, são já várias as empresas e até entidades públicas empenhadas em contribuir para a neutralidade carbónica e a incentivar os cidadãos, como é o caso da Carris, em Lisboa, que está a renovar a sua frota e a introduzir a eletricidade; ou da Sonae, que ainda esta semana foi distinguida pelo combate às alterações climáticas; ou ainda da câmara de Lisboa, que tem aumentado o número de ciclovias e de pessoas a usar as bicicletas e os modos suaves para se deslocarem.

Já a participação da academia é importante porque tem sido ela, juntamente com as empresas, a trabalhar nas novas soluções e tecnologias necessárias para suportar a transição de um sistema baseado nos combustíveis fósseis para um sistema baseado na eletricidade renovável. “Esta nova realidade implica desafios específicos para as redes, quer quanto ao seu crescimento, adequação e digitalização, quer quanto à sua gestão, dada a redução de potência térmica (com o fim anunciado do carvão), a variabilidade das renováveis e a integração do autoconsumo”, explica Rodrigo Costa, lembrando que, hoje, a produção elétrica através de renováveis é, em média, de 56%, mas a meta para 2030 é ser 80%. Aliás, a REN tem tido um papel relevante na colaboração das empresas com o mundo académico através do Prémio REN e, a partir de deste ano, das Medalhas de Mérito Científico REN, uma parceria com a Fundação de Ciência e Tecnologia que distingue, em duas novas categorias, estudantes e mulheres até aos 35 anos, oriundos de países africanos de língua portuguesa e que tenham realizado projetos de investigação sobre transição energética.

Para o presidente da APREN, Pedro Amaral Jorge, o primeiro passo para a descarbonização correr bem é haver um trabalho conjunto entre o público e o privado. “As empresas podem querer fazer, mas tem de haver políticas públicas.” Tem de haver uma diferente “regulamentação e regulação” juntamente com uma estratégia na distribuição e atribuição dos fundos comunitários e dos montantes incluídos no pacote de apoio à recuperação da economia no pós-covid.

O sector público

A participação do sector público é uma das preocupações da REN e da EDP, empresas cruciais neste processo. A EDP, porque “cerca de 70% do crescimento terá como foco o aumento da potência renovável e antecipação do fecho das centrais a carvão, como a de Sines, o que deverá acontecer já em janeiro de 2021”. E a REN por ser concessionária de redes de serviço público de gás e eletricidade. “As redes são a única forma de ligar a oferta e a procura”, mas “para assegurar o desempenho correto que permita ao mercado funcionar, é essencial que em todas as fases — planeamento, licenciamento, aprovação e concretização dos investimentos — haja um clima de previsibilidade e confiança fundado na segurança jurídica das decisões dos diversos intervenientes”, diz Rodrigo Costa. Até porque, estes investimentos “requerem períodos muito longos, de cerca de cinco anos desde o pedido de licenciamento até à sua concretização”, e, por isso, “são essenciais decisões de política energética num quadro legislativo sólido e estável”, acrescenta.

De facto, repara a EDP, a transição energética “não acontece de um dia para o outro, sendo essencial garantir um enquadramento regulatório e fiscal que não favoreça o uso de combustíveis fósseis e que dê uma visão de longo prazo aos investidores e consumidores, de forma a permitir-lhes tomar decisões mais informadas”.

Da parte do Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MNAC), que tutela a energia, há a garantia de que estas preocupações estão a ser atendidas, com exemplos sobretudo na aceleração dos investimentos. Relativamente ao autoconsumo (instalação de painéis solares para produção própria), o MNAC nota que “não é apenas uma oportunidade para os cidadãos, mas também para a indústria nacional”, porque terá o apoio de “fundos comunitários” se optar por este tipo de investimentos. Já para a instalação de parques solares — no qual se pretende atribuir, em 2021, licenças para mais 2 gigawatts — foi criada uma comissão de acompanhamento, “que envolve as entidades públicas intervenientes no processo de licenciamento dos leilões solares” e que contribui para acelerar “a obtenção das licenças necessárias à sua entrada em exploração”.

“As redes de gás podem ser parte da descarbonização”

O biogás e o hidrogénio são vistos dentro do sector como um complemento à eletricidade que pode fazer a diferença no processo de transição energética

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) e o Plano Energia e Clima 2021-2030 (PNEC2030) têm como base a eletrificação da economia e da sociedade, ou seja, a substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis (vento e sol) tanto na produção de eletricidade como nos transportes, edifícios, indústria e mobilidade privada. Com a “grande virtude de perceberem que a eletricidade, por si só, não é a solução única para a descarbonização”, diz ao Expresso o CEO da Dourogás, Nuno Afonso Moreira. “Por exemplo, a indústria e a mobilidade de pesados não vão descarbonizar com eletricidade”, acrescenta.

É assim que os gases renováveis, como o biometano e o hidrogénio verde, surgem na estratégia energética de Portugal, como complemento da eletrificação e do consequente aumento da produção através de fontes renováveis. Porque a ideia é aproveitar o excesso de produção de eletricidade renovável para alimentar os eletrolisadores que atuam sobre a água, separando a molécula do hidrogénio, e, depois, usar esse hidrogénio para abastecer a indústria, os pesados de mercadorias e, possivelmente, até navios.

Polémicas à parte, tem sido nesta área que tem havido mais movimentações e maior sintonia e colaboração entre empresas, academia e sector público. Por exemplo, a EDP diz que esta “é uma linha de atuação para a qual está a olhar com cuidado e otimismo”. Aliás, em julho deste ano anunciou que estava a avaliar “a viabilidade do projeto H2Sines, que visa implementar um cluster industrial de produção de hidrogénio verde em Sines”, um projeto em parceria com a Galp, a Martifer, a REN, a Vestas e ainda diversos parceiros europeus. A REN está já à procura de soluções para poder transportar em segurança o biometano e o hidrogénio nos atuais gasodutos, um trabalho que também está a ser feito nas faculdades. “Há equipas a investigar o hidrogénio no INESC, na FEUP, no IST. Há muita gente a trabalhar nisto”, diz o professor e especialista em energia João Peças Lopes. A Dourogás “tem projetos de investigação e inovação, em parceria com as faculdades, que estudam a possibilidade de produção de hidrogénio com biogás, em vez de gás natural, como é feita atualmente”, adianta Nuno Afonso Moreira.

Para o CEO da Dourogás, apesar de o gás natural ser um combustível fóssil com tendência a desaparecer, “as redes de gás podem ser parte da descarbonização”, porque “estão preparadas para receber gases renováveis” e porque “são um ativo muito bom e seria um disparate não o usar”. Para já, o biometano ou o biogás são mais fáceis de incorporar nas redes, nos transportes e nas indústrias mais pequenas, por serem mais baratos de produzir e não implicarem alterações nas redes e nas fábricas. O hidrogénio “ainda é mais caro do que o gás natural”, mas “é a melhor solução para maiores consumos”, como as indústrias pesadas, e com o desenvolvimento de mais tecnologias e a descida dos custos de produção “o hidrogénio vai ser produzido em massa”, conclui.

O potencial do hidrogénio

21

é o número de patentes registadas em Portugal no âmbito da produção de hidrogénio, segundo o Plano Energia e Clima 2021-2030

90%

é a percentagem de gás que é consumida em Portugal e que é usada na indústria. Parte pode ser substituída por hidrogénio, de acordo com a Dourogás

Textos originalmente publicados no Expresso de 11 de dezembro de 2020