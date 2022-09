Loading...

Projetos Expresso Prémios REN. O parque de estacionamento de veículos elétricos que aproveita energia solar

Projetos Expresso. A tese “Coordinated Operation of Electric Vehicle Solar Parking Lot as a Virtual Power Plant” de Tiago Poças de Almeida valeu-lhe a segunda menção honrosa do Prémio REN (no valor de €2.500). O trabalho do investigador da FEUP versa sobre o aproveitamento de energia solar num parque de estacionamento de veículos elétricos

10 Dezembro 2020 13:22