Prémios REN. Novas formas de análise das redes elétricas

Luís Miguel Teixeira nasceu em Paredes em 1996 e em 2014 iniciou o mestrado integrado de Engenharia Eletrotécnica e Computadores na FEUP, especializando-se em Sistemas Elétricos de Energia, mais concretamente sistemas de energias renováveis. Terminou o curso em 2019 e nesse ano entrou no INESCTEC, também para prosseguir a área da investigação no âmbito do tema da sua tese.

Subordinada ao tema “Missing Signal Appraising in Globally Optimized Networks”, esta tese de mestrado incide sobre novas formas de análise das redes elétricas. E foi tema que o levou ao INESCTEC, também à área de investigação, mais precisamente ao projeto europeu SMART4RES que tem como objetivo “desenvolver novas ferramentas de análise que facilitem a progressão para um regime 100% renovável”.

A HISTÓRIA DO PRÉMIO REN

O Prémio REN é um dos mais antigos prémios científicos em Portugal. Criado em 1995, evoluiu para incorporar os desenvolvimentos e transformações do sector energético ao longo dos anos.

Começou como um prémio para os melhores alunos de redes e sistemas elétricos, para posteriormente incorporar o gás natural e, mais recentemente, candidatos de outras áreas, desde a Engenharia até à Economia, Matemática, Física, Química, Direito, Sistemas de Informação e Computação.

Atribuído todos os anos às melhores teses de mestrado em energia desenvolvidas em universidades portuguesas, o Prémio da REN tem um claro propósito: contribuir para o desenvolvimento do setor energético em Portugal e fortalecer a interação entre a REN e a academia em Portugal.