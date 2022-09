Prémios REN. Integrar energenias renováveis para melhorar a segurança e estabilidade de sistemas elétricos

João Megre Barbosa nasceu em 1996 em Paredes, no concelho do Porto. Foi aluno do mestrado de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores na FEUP que concluiu em 2019 com a tese agora foi reconhecida pela REN. O nome deste trabalho vencedor é “Fast Assessment of Dynamic Behaviour Analysis with Evaluation of Minimum Synchronous Inertia to Improve Dynamic Security in Islanded Power Systems” e “aborda a problemática da segurança e estabilidade de sistemas elétricos com forte integração de fontes renováveis”.

Este é, aliás, o segundo galardão que João Megre Barbosa recebe com este trabalho, que foi reconhecido com o primeiro lugar no prémio APREN 2020 (da associação de Energias Renováveis). E que terá contribuído para ingressar na Direção de Serviço aos Ativos da EDP Distribuição, onde trabalha atualmente.

A HISTÓRIA DO PRÉMIO REN

O Prémio REN é um dos mais antigos prémios científicos em Portugal. Criado em 1995, evoluiu para incorporar os desenvolvimentos e transformações do sector energético ao longo dos anos.

Começou como um prémio para os melhores alunos de redes e sistemas elétricos, para posteriormente incorporar o gás natural e, mais recentemente, candidatos de outras áreas, desde a Engenharia até à Economia, Matemática, Física, Química, Direito, Sistemas de Informação e Computação.

Atribuído todos os anos às melhores teses de mestrado em energia desenvolvidas em universidades portuguesas, o Prémio da REN tem um claro propósito: contribuir para o desenvolvimento do setor energético em Portugal e fortalecer a interação entre a REN e a academia em Portugal.