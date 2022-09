Quais são os grandes desafios do VIH em tempos de pandemia?

"Não conseguirmos ter consultas presenciais como tínhamos tem um impacto negativo", lembra Ana Rita Silva, infeciologista

"Temos que pensar em qual é o impacto que a Covid-19 vai ter na estratégia contra o VIH", refere António Diniz, pneumologista e ex-diretor do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA

"É muito importante pensar qual é o caminho que a pessoa com VIH deve fazer", defende Gonçalo Lobo, diretor regional da Fast-Track Cities Europe na International Association of Providers of AIDS Care

"As organizações têm feito um esforço hercúleo para levar as pessoas com VIH ao SNS", conta Ricardo Fernandes, diretor-executivo do GAT

"Temos que repensar o modelo de financiamento da área do VIH dentro do SNS", sublinha Tiago Teixeira, infeciologista do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

"O nível de literacia em relação ao VIH era mais elevado nos anos 80 ou 90", esclarece Vítor Papão, diretor-geral da Gilead Sciences, em Portugal