Rastreios ao VIH diminuíram durante a pandemia

Com o surto de covid-19 a afastar os doentes dos hospitais, houve várias especialidades cujos doentes saíram prejudicados no acesso aos cuidados de saúde. E tal como aconteceu com o cancro e outras doenças, também o HIV sofreu alterações no modelo assistencial durante a pandemia, algumas das quais poderão vir a ser implementadas no futuro com sucesso.

Estes foram alguns dos temas em debate desta manhã, Dia Mundial da Luta Contra a Sida, promovido pelo Expresso e pela Gilead Sciences. Intitulado “Viver com VIH: Desafios num Novo Contexto”, o debate contou com a participação de António Diniz, pneumologista e ex-diretor do Programa Nacional contra a SIDA; Ana Rita Silva, infeciologista; Vítor Papão, director-geral da Gilead Sciences em Portugal; e, Gonçalo Lobo, diretor regional da Fast-Track Cities Europe na International Association of Providers of AIDS Care, que analisaram o doente visto pela comunidade. A perspetiva sobre o doente de HIV no SNS foi o tema do segundo painel, que contou com Ricardo Fernandes, diretor-executivo do GAT; e, Tiago Teixeira, infeciologista do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.

Estas foram algumas das principais conclusões.

Pandemia

O impacto da covid-19 no tratamento de doentes com VIH ficou evidenciado sobretudo na primeira fase da pandemia, com análises e terapêuticas que ficaram por fazer. “Vamos ter noção daqui a um ou dois anos, mas o facto de não ter havido consultas presenciais teve um impacto negativo. Estivemos sem fazer análises durante muitos meses e houve algumas interrupções do terapêutica”, disse Ana Rita Silva. Comparando as duas vagas, sublinha a infeciologista, atualmente há mais consultas por telefone. “Estamos a tentar retomar mas tememos que o aumento de casos nos obrigue a voltar à teleconsulta. Infelizmente não temos videochamadas”

Modelos

Apesar de muitos doentes preferirem a assistência hospitalar, a teleconsulta – com videochamada, o que ainda não é possível – é defendida por vários especialistas e deverá ser incluída num futuro modelo assistencial dos doentes com VIH. As linhas deste modelo ainda não estão definidas. “Durante a pandemia entraram mais 500 pessoas no sistema. Como vamos abranger essas pessoas, número que vai aumentar tendencialmente, respeitando o princípio de colocar a pessoa no centro do sistema. Isto implica uma mudança que tem sido muito difícil de alcançar”, afirmou António Diniz. “É um problema que nos vai acompanhar esta década até conseguirmos chegar” aos objetivos.

Objetivos

Portugal já conseguiu atingir as metas definidas internacionalmente para o VIH: diagnosticar 90% das pessoas que vivem com a infecção por VIH, assegurar que destas 90% estão em tratamento antirretroviral, e que, destas, 90% apresentem carga viral suprimida.” O objetivo passa agora por atingir os 95%. “Será um salto difícil de alcançar. Vamos andar à procura de pessoas que nunca tiveram noção de que têm uma infecção por VIH. O teste deve ser oferecido e a pessoa só não faz se recusar”, explicou Vítor Papão, para quem as alteração do modelo deve ser sistémica. “Não podemos estar dependentes do doente ir ao hospital. E este doente não faz a mínima ideia de que deve fazer o teste. Deixar o médico deslocar-se é fundamental para o objetivos dos 95.”

Farmácias comunitárias

Uma das principais inovações impostas pela pandemia para os doentes de VIH em tratamento foi a alteração da dispensa de medicação que, além das farmácias hospitalares, passou a ser enviado também para as farmácias comunitárias. “As pessoas gostaram desse modelo. Quando falamos da covid-19 e o que devemos manter [do modelo implementado durante a pandemia], deve ficar aquilo tudo que serve a população, ajustado às faixas etárias, como a dispensa de fármacos comunitários, mas existirão sempre doentes que vão continuar a preferir levantar medicamentos nos hospitais”, afirmou Gonçalo Lobo. Subscrevendo a opinião, António Diniz acrescenta que o novo modelo pós-pandemia deve “privilegiar as diferentes situações”. “Chegar a 2030 com carga viral indetectável é imenso, falta um modelo. Este tem de estar definido para as pessoas perceberem como se enquadram e aderirem”, afirmou.

Estigma

Nos anos 80 e 90 a infecção por VIH estava altamente estigmatizada. E hoje? "Infelizmente, ainda estamos longe do melhor patamar. Hoje, algumas pessoas com um diagnóstico covid sentem um pouco do que as pessoas com VIH sentem, não podem dizer que têm a doença, não falam. Ainda há um longo caminho nesse sentido”, disse Ana Rita Silva. Um dos principais factores que determinam o estigma está relacionado com a literacia em saúde. “Há pouco conhecimento da transmissão de doenças infecciosas. O nível de literacia do VIH era mais elevado quando a doença era percebida como fatal, durante os 80 e 90”, resumiu Vítor Papão, lembrando que o desconhecimento dos número de infecção por ano leva a “desvalorizar, baixar a guarda, e aumentar os comportamentos de risco”.

Financiamento

“O foco não deve ser a esperança de vida, mas a qualidade de vida”, disse Tiago Teixeira sobre um futuro modelo assistencial dos doentes de VIH. Uma alteração que deve ter em conta o tipo de financiamento. “O modelo que temos é de financiamento vertical, um determinado montante por doente. Temos de passar para um modelo de criação de valor: os custos que o doente implica são indexados ao ganho em saúde.” Sobre o assunto, Ricardo Fernandes lembra que tem havido uma redução do investimento. “Esta foi uma das áreas com maior poupança: de €240 milhões gastos em 2015 com tratamentos anti-retrovirais, passamos para menos de €40 milhões.”