“Empresas exportadoras têm de estar atentas à fraude. Tem aumentado ao longo dos anos”

O comércio internacional é uma actividade com um elevado nível de riscos e ameaças, tão significativos que podem levar as vendas a cair inesperadamente e fazer com que as empresas não paguem aos fornecedores ou à banca e que, no limite, podem levar ao encerramento ou à insolvência. Por exemplo, há riscos políticos; de alterações legislativas e fiscais; de crises económicas ou de desvalorização da moeda. Há também risco de extravio de produtos, de incumprimento ou fraude por parte dos compradores. Ou ainda a possibilidade de haver eventos extremos, como uma guerra, um golpe de estado um atentado terrorista ou uma pandemia.

“Nas exportações há mais factores desconhecidos ou incorrectos sobre os mercados e clientes”, diz ao Expresso, Pedro Rocha, diretor comercial da seguradora Coface. Por exemplo, “a fraude [por parte dos clientes] tem vindo a aumentar ao longo dos anos” e tende a agravar-se em períodos de crise. “Surgem encomendas que parecem ser a luz ao fundo do túnel mas que são fraudes”, acrescenta. Além disso, “temos notado muitas situações de usurpação de identidade. Quando um cliente pede para o produto ser entregue noutra morada, fornece um novo e-mail, pede novos produtos ou aumenta ou diminui as quantidades compradas são tudo sinais de alerta”, conta ainda.

Todas estas situações, mais ou menos extremas, têm um impacto directo nas empresas e 2020 - por causa da pandemia de covid-19 — não podia ser um melhor exemplo disso, com o valor das exportações portuguesas a cair 41% em abril e 39% em maio. “Este ano é revelador ao nível dos impactos e colocou a nu algumas das fragilidades”, diz Pedro Rocha.

De facto, 2020 veio mostrar que uma boa parte das empresas exportadoras já têm seguros que cobrem todos ou parte destes riscos e que, por isso, estão mais protegidas contra os riscos inerentes a este negócio. Mas a pandemia também revelou que há ainda muitas empresas que não recorrem a esta solução e que dificilmente o vão fazer agora, apesar de ser o momento mais oportuno para o fazerem.

“Vamos ter um período alargado de crise e as empresas vão ter de encontrar novas soluções novos mercados e não há países sem risco. Mas a incerteza faz com que haja muita prudência na contratação de um seguro, até porque existe uma grande dificuldade de tesouraria e não há dinheiro para pagar os prémios dos seguros”, remata Pedro Rocha.