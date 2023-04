NOS HUB 5G: a transformação digital das empresas passa por aqui

Chamar-lhe centro não basta: o NOS HUB 5G é um ecossistema tecnológico de parcerias e competências desenhado para potenciar a inovação e a experimentação assentes na última geração tecnológica: o 5G. Fruto de um investimento de 1,8 milhões de euros, conta com uma área de 464 metros quadrados localizado no edifício NOS do Parque das Nações, em Lisboa, o NOS HUB 5G constitui-se como um espaço de criação, experimentação e transformação tecnológica, numa materialização clara da ambição e capacidade da NOS em liderar o desenvolvimento da quinta geração móvel. Este projeto pioneiro em Portugal contou com o apoio de mais de 20 parceiros, na sua maioria tecnológicos, entre os quais a Nokia e a Accenture como parceiros fundadores. Nascido sob o signo da inovação colaborativa, o NOS HUB 5G é também o lugar onde a transformação digital acontece: partindo deste mote, fomos conhecer as principais tendências tecnológicas com maior impacto no mercado nacional em 2023, de acordo com a Accenture Portugal.

Quatro tecnologias que dão força à mudança 5G; Cloud Continuum; maturidade da Inteligência Artificial (IA); e Metaverso. São estes os conceitos que vai querer entender melhor e começar a dominar. O 5G é a tecnologia que vai potenciar o crescimento e a inovação num conjunto alargado de indústrias. A Cloud Continuum permite criar uma base tecnológica seamless, que apoia as necessidades de negócio em constante mudança. Aumentar a Maturidade da IA é uma oportunidade para todas as indústrias e organizações. E com o Metaverso a internet está a ser reimaginada, pelo que as empresas precisam de estar prontas. Isoladamente ou em paralelo, estas quatro tendências representam o potencial de transformação digital esperado à escala global, defende a Accenture Portugal. 1. 5G: A tecnologia que potencia a inovação Além dos benefícios do 5G para as comunicações, os impactos da rede móvel multiplicam-se pelas inovações possibilitadas pela velocidade, latência, densidade ou fiabilidade. Estima-se que o 5G tenha impacto num conjunto alargado de sectores – saúde, agricultura, automóvel, serviços, indústria, entre outros. A Accenture prevê dois biliões de euros em novas vendas entre 2022 e 2025 graças ao 5G, só nas empresas europeias, e 20 milhões de empregos criados ou transformados pela tecnologia. Para as pessoas, as vantagens vão da conectividade à interatividade, sem esquecer mobilidade e segurança. Já nas empresas, os benefícios do 5G chegam com novos produtos e serviços, mais produtividade e maior resiliência. O relatório Visão Tecnológica Accenture, da responsabilidade do Managing Director da Accenture Portugal, Vasco Costa, destaca três tendências no 5G que permitem ajudar a encontrar e impulsionar as inovações e reforçar o crescimento: digitalização e IoT; robótica e automação; personalização e IA.

2. Cloud Continuum: Integração total das várias clouds De uma cloud única passámos para vários serviços de data center, cada um deles com características específicas: latência, compliance e privacidade, inovação e escala. Cloud Continuum inclui capacidades e serviços desde a cloud pública à edge cloud, interligados por redes cloud-first. A gama de tecnologias varia, desde perto da empresa até off-premises. As redes cloud-first 5G e software-defined unificam o Continuum, permitindo o acesso à cloud a partir de qualquer lugar e assegurando que não existem silos entre cloud privada, pública, híbrida ou multi-cloud. Segundo o documento da Accenture Portugal, existem pelo menos 25 tecnologias potenciadas pela Cloud Continuum: IA e automação; recolha e análise de informação em tempo real; Internet of Things (IoT); e Segurança. 3. Maturidade de IA: Ir além da “fase de testes” A Inteligência Artificial já faz parte do dia a dia de 75% das empresas e em 42% dos casos ultrapassou mesmo as expectativas, de acordo com um estudo global da Accenture. Espera-se que a IA continue a fazer crescer de forma assinalável o volume de negócios das empresas, mas também a sua sustentabilidade. “As receitas das empresas influenciadas pela IA duplicaram entre 2018 e 2021 e vão triplicar até 2024”, indica a Accenture. A maturidade em IA significa dominar um conjunto de competências estruturais: plataformas e ferramentas de cloud, arquitetura e modelo de governo e de diferenciação: estratégia de IA e sponsorship C-suite, mas também a aposta em relação a estratégia organizacional, governo de data & IA, talento e cultura.