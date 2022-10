Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A pergunta, eternizada numa música dos brasileiros Skank, ganha uma nova dimensão com a chegada da tecnologia 5G à indústria do futebol. Com o 5G da NOS, o sonho de ser ou estar entre os grandes craques passa agora a ter contornos de realidade… virtual e aumentada. Como num passe de mágica, os instrumentos de realidade aumentada e realidade virtual (AR/VR) permitirão, por exemplo, a qualquer adepto replicar as jogadas e entrar em campo com os seus ídolos – mesmo aqueles que já penduraram as chuteiras. Mas esta é apenas uma entre um sem-número de possibilidades que já estão a correr as bancadas dos estádios portugueses e todos os outros recantos onde se respira futebol à boleia do 5G da NOS.

Numa nova forma de sentir a paixão pelo desporto-rei, todos poderão viver esta modalidade com mais intensidade, quer ocupem um lugar na bancada, na cadeira de uma esplanada ou no sofá lá de casa. Os adeptos, a quem tradicionalmente se chama o 12.º jogador, terão a oportunidade de estar ainda mais próximos dos protagonistas que estão habituados a acompanhar em cada partida. A rede 5G da NOS, que já se estende dentro e fora do relvado, facilita as comunicações em estádios com milhares de pessoas e traz inovações que garantem que não vai perder pitada do jogo. Imagens de alta resolução, várias câmaras, repetições instantâneas, estatísticas em tempo real dos jogadores individualmente e de toda a equipa. Basta apontar o telemóvel para saber mais, ver melhor e partilhar tudo com os amigos. Quem já vibrava com a emoção de um jogo ao vivo pode ter assim a uma experiência ainda mais completa.

Mas os que não podem apoiar o seu clube in loco também têm um acesso facilitado ao palco dos sonhos graças à tecnologia 5G. As várias câmaras à escolha, a transmissão com câmaras a 360 graus e as novas perspetivas possibilitadas pela captação de imagens com recurso a drones, todas elas tecnologias extraordinariamente potenciadas pelo advento do 5G, prometem transportar qualquer adepto para o terreno de jogo, seja qual for a distância.

Quem já se viu impedido de partilhar um momento memorável de uma partida devido à sobrecarga da internet nos estádios tem também o problema resolvido com o 5G. Afinal, enquanto a rede 4G nem sempre permitia alcançar as melhores velocidades de download e upload, graças à capacidade 1M por k2 do 5G, os adeptos podem estar no estádio ligados à internet com a máxima velocidade, e em simultâneo, mesmo que o recinto esteja cheio. Com a NOS, aliás, a velocidade do 5G vai ainda mais longe: de acordo com a Ookla, líder global em aplicações de teste de rede fixa e móvel, dados e análises, a NOS é a operadora com a rede 5G mais rápida em Portugal, segundo o primeiro prémio de quinta geração de rede móvel atribuído no País. O desempenho da rede 5G foi avaliado comparando as três operadoras nacionais, tendo a NOS conquistado um Speed Score™ de 305,40 o que a torna 6,55% mais rápida que o segundo classificado.

Por outro lado, com o 5G os estádios inteligentes poderão adaptar-se mais facilmente a diferentes utilizações, com soluções de comunicação sem fios que possibilitam que num dia haja um jogo e pouco depois um grande concerto ou outro evento. Já a chamada network slicing, a capacidade da rede 5G se dividir por várias utilizações, garante que as comunicações nas bancadas, mas também em instalações importantes como camarotes e salas de imprensa, sem esquecer os sistemas de segurança e emergência, podem funcionar em paralelo a diferentes níveis.

Profissionais do futebol mais bem preparados com o 5G da NOS

Num desporto cada vez mais profissional, sempre na linha da frente da tecnologia, o 5G vai igualmente ajudar os clubes a marcarem pontos em matéria de inovação. A quinta geração móvel dará aos treinadores e equipas técnicas dados e ferramentas para escolher e preparar melhor as equipas. Todos os detalhes físicos de um jogador vão ser avaliados ao instante, agregados, analisados e disponibilizados. Os treinos remotos, viabilizados pelas ferramentas de AR/VR, também vão ser uma possibilidade para que os treinadores possam orientar os seus jogadores mesmo que separados por vários quilómetros. Seja nos treinos ou a meio do jogo, as decisões táticas são facilitadas pela tecnologia e podem fazer a diferença entre ganhar ou perder.

De igual modo, a realidade virtual pode ter um papel importante no desenvolvimento de estratégias e capacidades individuais. Imagine-se um jogador que, com uns óculos virtuais e um programa que simula os principais adversários, consegue simular infinitas vezes a melhor forma de fazer uma finta, roubar a bola ou rematar para o canto da baliza.

Por sua vez, no que toca à gestão de instalações desportivas, sendo um clube uma instituição com centenas de funcionários, o 5G melhora substancialmente as operações. Ajuda à eficiência energética, facilita os contactos entre departamentos e garante uma rede segura e fiável em todas as instalações, tal como já foi feito pela NOS no estádio do Sport Lisboa e Benfica, o primeiro Estádio 5G em Portugal, e depois no do Sporting Clube de Portugal.

Visitados por largos milhares de pessoas a cada jogo, os estádios conseguirão também otimizar a gestão dos fluxos de adeptos através de sensores com 5G e sinalética com realidade aumentada, dispensando a presença de tantos seguranças nas bancadas.

Empresas e patrocinadores com novas possibilidades

Os estádios são o epicentro do futebol, o terreno mais fértil para todas as aplicações do 5G, e isso acontece também ao nível das empresas, patrocinadores e serviços que gravitam em torno do desporto-rei. A rede 5G traz rapidez, eficiência e segurança aos negócios. Com uma latência abaixo de 5 milissegundos, todos os movimentos num estádio podem ser mais fáceis e todas as transações comerciais nas lojas, restaurantes ou multibancos são mais rápidas.

Já o patrocínio a um clube ou competição, tão importante para o sucesso de ambos, pode ser dinamizado pelo 5G. A massificação das conexões e a chegada de inovações – como mais câmaras, drones ou a própria realidade virtual e aumentada – abrem a porta a todo um novo campeonato da associação de marcas. Contar com um jogador para um encontro com adeptos já não vai depender de agenda, treinos ou estágios, um holograma garante essa presença. E a publicidade pode ser muito mais direcionada, tal como será numa loja ou num supermercado.

Uma nova realidade para os meios de comunicação

O 5G vai ainda revolucionar as emissões televisivas, com benefícios para todos. Facilita a instalação de equipamentos de transmissão, com menos cabos e menos estruturas pesadas para levar a paixão do futebol a todas as casas, ou a qualquer lado. Para os jornalistas, haverá um acesso facilitado às conferências, aos treinadores e jogadores e às condições técnicas que garantem um trabalho rápido, sem falhas.

Para a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que conta com a NOS como parceiro tecnológico, não restam dúvidas de que o 5G traz uma “nova dimensão” para o futebol. Pedro Proença, presidente da instituição, destaca “o aparecimento destes novos estádios inteligentes”, que vão melhorar “a forma como vamos a um espetáculo desportivo”, principalmente através da “apetência que nós temos de utilizar os smartphones e toda esta tecnologia, que acaba por ser complementar àquilo a que vamos assistindo ao vivo”. O presidente da Liga entende que “a possibilidade de termos o acesso à informação em tempo real faz toda a diferença para ter interesse ou não por esta atividade, que é o futebol”.

As vantagens do 5G na velocidade das comunicações móveis e mais informação e imagens em tempo real, mesmo num estádio cheio, não se resumem aos adeptos a vibrar nos jogos. Pedro Proença antecipa benefícios “em todos os stakeholders que se envolvem dentro do espetáculo”. A videoarbitragem “terá um papel absolutamente preponderante, pela fluidez de comunicação”, lembra o antigo árbitro, e os treinadores e as equipas técnicas dos clubes só têm a ganhar com “o acesso à informação em tempo real, dentro do próprio jogo”

