Carta de condução digital: sim ou não?

A Seguro Directo, marca do Grupo Ageas Portugal, dá a conhecer uma alternativa e esclarece sobre a utilização da carta de condução digital.

E agora?

O Estado Português disponibiliza, desde janeiro de 2019, a aplicação id.gov.pt desenvolvida pela Agência para a Modernização Administrativa, I.P. (AMA) para responder à medida “Identificação no Telemóvel”, integrada no programa Simplex+ 2018.

Esta aplicação móvel permite guardar, consultar e demonstrar documentos pessoais a terceiros, em qualquer momento e em qualquer lugar, através da Chave Móvel Digital. São exemplos o cartão de cidadão, carta de condução, cartão ADSE, entre outros.

De acordo com os Termos e Condições da aplicação, os documentos têm “o mesmo valor jurídico que o dos documentos físicos”. Contudo, segundo a AMA, é necessário que os agentes fiscalizadores “disponham, no local, dos meios eletrónicos necessários à sua verificação”.

Ou seja, mesmo para os condutores que já possuam o novo modelo de carta de condução – com QR Code no verso, apresentado em 2021 – os agentes continuam a precisar de um leitor de códigos QR, para a verificação do documento digital. Facto é que, estes dispositivos, ainda não estão na posse de todos os elementos da autoridade e fiscalização.

O que diz a lei?

No site da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) pode consultar todas as alterações ao Código da Estrada em vigor desde o dia 8 de janeiro de 2021, e alguma da sua legislação complementar, introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 102-B/2020, de 9 de dezembro.

Entre as medidas apresentadas, consta a possibilidade de apresentar os documentos do condutor e do veículo via aplicação id.gov.pt, dispensando a preocupação dos cidadãos de terem sempre consigo os documentos físicos e garantindo a autenticidade dos mesmos.

Isto significa que na presença das autoridades posso apresentar a versão digital da carta de condução se não tiver o documento físico original na minha posse?

De acordo com a lei, sim. Contudo, caso as autoridades não possuam o equipamento que permite a leitura correta dos documentos digitais, os condutores têm cinco dias para se dirigirem a uma esquadra da PSP ou da GNR para apresentar o documento.

Em todo o caso, e não conseguindo prever a eventualidade de sançãopor coima, entre 60 e 300 euros, a Seguro Directo aconselha a transportar sempre consigo a carta de condução e restantes documentos de identificação – seus e do veículo.

