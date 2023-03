Renault Austral é Carro do Ano em Portugal

Já são conhecidos os vencedores do galardão mais prestigiado da indústria automóvel do nosso país. O Renault Austral é o grande vencedor da edição deste ano. Os SUV estão na moda; o segmento C é atualmente o mais importante na Europa e o segundo mais relevante em Portugal. O Austral conquistou a opinião positiva da maioria dos jurados graças a um bom compromisso entre conforto e comportamento dinâmico. No regresso da Renault ao Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, a marca francesa é a grande vencedora ao conquistar as classes de Híbrido do Ano com o modelo Austral e a classe dedicada aos automóveis 100% elétricos com o Megane E-Tech. O Renault Austral conquista o Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023 de forma consensual entre os 20 jurados.

Renault Austral vence classe de Híbrido do Ano e prémio principal A versão que esteve a concurso na edição deste ano do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023 foi a E-Tech Full Hybrid. Esta versão alia o motor 1.2 turbo de três cilindros, a gasolina, com 130cv, a dois motores elétricos, ambos montados na dianteira do carro. O resultado é uma potência máxima de 200cv. A última vez que um modelo da marca francesa tinha conseguido conquistar o galardão aconteceu em 2003, na altura com o Renault Megane. No total concorreram 37 inscritos, com os automóveis divididos por sete classes, com diferentes modelos e versões, dos quais 22 eram candidatos ao título de vencedor do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023. As classes foram as seguintes: Citadino, Familiar, SUV Compacto (inclui crossovers), Grande SUV, Elétrico, Híbrido e Híbrido Plug-in. Vinte jurados, em representação dos principais órgãos de comunicação social do país, realizaram, ao longo dos últimos meses, testes dinâmicos exaustivos com os diferentes modelos a concurso. Estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental centraram a atenção destes jornalistas especializados.

Previous Next 1 10

Vencedores do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023 Carro do Ano – Renault Austral Citadino do Ano – Skoda Fabia 1.0TSI Style DSG Elétrico do Ano – Renault Megane E-Tech Híbrido do Ano – Renault Austral E-Tech Híbrido Plug-in do Ano – Peugeot 408 GT Plug-in Hybrid 225CV Familiar do Ano – Honda Civic HEV 2.0 HEV Sports Grande SUV do Ano – Nissan X-Trail 1.5 e-Power 213 CV A/T e-4orce 4x4 N-Connecta SUV Compacto do Ano – DS7 E-Tense 4x4 360 Ópera

PRÉMIO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO Para esta edição, a organização voltou a selecionar um conjunto de dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que beneficiem diretamente a condução e ajudem o condutor. As diferentes candidaturas foram apreciadas e votadas pelos jurados em simultâneo com a votação final. O vencedor da edição deste ano é a tecnologia exclusiva da Nissan e-POWER. Este sistema combina um motor a gasolina, que carrega a bateria e um motor elétrico, que faz mover as rodas. Comporta-se de forma semelhante a um veículo elétrico, mas sem necessidade de carregamento. Além do motor de combustão, o e-POWER também usa travagem regenerativa para ajudar a manter a bateria carregada.