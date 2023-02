STOP! Tem mesmo de ler este artigo

Agora que passou com distinção no nosso teste de paragem obrigatória, vamos ao que realmente interessa: a obrigação de parar nas operações stop.

Dados do Relatório de Sinistralidade e Fiscalização de 2022 da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), mostram que em 2022 foram fiscalizados 108 121 630 condutores e respetivos veículos, quer presencialmente, quer através de meios de fiscalização automática – correspondendo a um aumento de 8,5%, face ao ano anterior.

Ainda que alguns condutores possam sentir receio e ansiedade no momento em que um agente de autoridade se aproxima do veículo, as operações de fiscalização efetuadas pela GNR e PSP são essenciais para promover a segurança e prevenção rodoviária.

Já saberá, certamente, o que procede à identificação e continência do agente de autoridade: verificação e validação de documentos do condutor e do veículo, verificação do estado geral do veículo e ainda uma eventual verificação da condução sob influência do álcool ou de substâncias psicotrópicas. Isto é o que se espera que todos os condutores já saibam.

Mas será que tem conhecimento de algumas normas, muitas apontadas como mitos, que devem ser tidas em conta no momento da condução?