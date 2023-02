Candidatos a Carro do Ano em exposição no UBBO

No total são 23 automóveis que vão estar em exposição, ao longo de três dias,

numa das áreas comerciais mais visitadas da área da Grande Lisboa.

Uma oportunidade única para ver ao vivo, e de forma gratuita, alguns dos modelos mais recentes à venda no nosso país. A exposição realiza-se nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, na praça central do UBBO Shopping Resort que tem a maior praça central coberta da Europa.



O grupo IMPRESA organiza a iniciativa – “Seguro Directo Carro do Ano/Troféu

Volante de Cristal 2023”, através da SIC Notícias e do Expresso.

A edição deste ano do Carro do Ano conta novamente com a Seguro Directo,

marca do Grupo Ageas Portugal, como patrocinador principal.

O Carro do Ano 2023 e os vencedores das diferentes classes serão conhecidos no início de março numa gala muito especial que contará com a presença dos principais protagonistas da indústria do nosso país.



Mais informação no site oficial da iniciativa:

https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/carro-do-ano