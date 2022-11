Já são conhecidos os candidatos a Carro do Ano 2023 em Portugal

No total são 37 inscrições, com os automóveis divididos por sete classes, com diferentes modelos e versões, dos quais 23 são candidatos ao título de vencedor do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023.

Serão um total de sete classes: Citadino, Familiar, SUV Compacto (inclui crossovers), Grande SUV, Elétrico, Híbrido e Híbrido Plug-in.

Para a emblemática 40.ª edição a comissão organizadora está a preparar uma série de novidades com o objetivo de dar uma dimensão nacional ao Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023.

Testes dinâmicos terminam em janeiro de 2023

Vinte jurados, em representação dos principais órgãos de comunicação social do país, preparam-se para iniciar testes dinâmicos com os diferentes modelos a concurso. Estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental são algumas das áreas de avaliação.

Numa segunda fase, em meados de fevereiro, ficaremos a conhecer os sete finalistas. O Carro do Ano e os vencedores das diferentes classes serão conhecidos até ao final do mês de fevereiro de 2023.

A edição deste ano do Carro do Ano conta novamente com a Seguro Directo, marca do Grupo Ageas Portugal, como patrocinador principal.

Gustavo Barreto da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal:

Na Seguro Directo a nossa principal preocupação é a proteção e a segurança dos nossos Clientes. A continuação desta parceria com a Impresa, de que resulta o Seguro Directo Carro do Ano – Troféu Volante de Cristal 2023, é a concretização destes dois objetivos que nos acompanham no dia-a-dia da nossa atividade. Muito mais do que atribuir um prémio, queremos promover junto dos portugueses uma maior consciencialização para a segurança e prevenção rodoviárias, e também alertar para a importância da aposta na mobilidade sustentável. É neste âmbito que estamos mais um ano a apoiar esta premiação, mantendo o nosso foco na prevenção e construção de um futuro que ofereça às pessoas vidas mais simples e inteligentes, fazendo jus à nossa assinatura de marca – tão simples, tão inteligente.

Para esta edição a organização irá selecionar um conjunto de dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor, que vão ser apreciados e posteriormente votados pelos jurados para determinar o vencedor do prémio Inovação e Tecnologia.

A Comissão Executiva distinguirá a Personalidade do Ano que, pela sua participação profissional e empenho pessoal, contribua inequivocamente para o desenvolvimento do sector automóvel em Portugal.

O grupo IMPRESA organiza a iniciativa – 40.ª edição do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023 – através da SIC Notícias e do Expresso.

Inscritos na 40ª edição do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023

Citadino do Ano

Nissan Juke

Skoda Fabia

Elétrico do Ano

Aiways U5

Kia Niro

Nissan ARIYA

Polestar 2

Renault Megane E-Tech

Toyota BZ4X

Volkswagen ID.5

Volkswagen ID. Buzz

Familiar do Ano

Citroën C5 X

Honda Civic

Nissan Qashqai

Peugeot 408

Renault Austral

Renault Megane E-Tech

Volkswagen ID. Buzz

Híbrido do Ano

Honda HR-V

Kia Sportage

Kia Niro

Nissan Juke

Renault Austral

Toyota Corolla Cross

Híbrido Plug-in do Ano

Citroën C5 X

DS 7 E-TENSE

Mazda CX-60

Opel Astra

Peugeot 408

SUV / Compacto do Ano

Alfa Romeo Tonale

DS 7 E-TENSE

Honda HR-V

Mazda CX-60

Nissan Qashqai

Volkswagen ID.5

Grande SUV

Aiways U5

Kia Sportage

Nissan X-Trail

