Quatro Colaboradores da Seguro Directo vão ligar Lisboa a Oslo e voltar ao volante de um carro elétrico com o intuito de combater preconceitos relativamente a este segmento de carros e apoiar uma causa social.

A escolha de Oslo é óbvia – a Noruega é o país europeu em que foram vendidos mais carros elétricos e a sua capital recebeu, da Comissão Europeia, o título de European Green Capital 2019.

A viagem tem como objetivo ajudar a mudar mentalidades e a desmistificar alguns receios sobre os elétricos: como a autonomia insuficiente, a recomendação da sua utilização apenas em cidades entre outros. E vai mostrar que a Seguro Directo está atenta ao mercado, que aposta na mobilidade sustentável, já tendo na sua oferta um seguro específico para esta tipologia de veículos. Aliás, cerca de 2% dos Clientes automóvel da Seguro Directo já tem um seguro de veículos elétricos ou híbridos. E, por este motivo, a marca disponibiliza aos seus Clientes um serviço de assistência que prevê uma carga rápida de 30 minutos, ou até mesmo a utilização de um veículo de substituição desde que não se trate de uma situação de avaria, acidente ou manutenção do veículo.

A partida aconteceu junto ao Edifício Ageas Tejo, na Praça Príncipe Perfeito, 2, no Parque das Nações, a aventura pode ser acompanhada em permanência no site (www.segurodirecto.pt/lisboa-oslo-lisboa) e nas redes sociais da marca seguradora, através de imagens, lives streams, entre outras publicações. Mais do que mostrar a beleza das paisagens, a Seguro Directo e os seus Parceiros (Carglass, Whats on Wheels,MForce, Associação Portuguesa do Veículo Elétrico, UVE - Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos e Fundação Ageas) que se uniram ao projeto, vão partilhar exemplos de sustentabilidade, com foco na mobilidade, e conteúdos sobre veículos elétricos, como conselhos de segurança e prevenção de acidentes, especialmente nesta época do ano. Serão, ainda, partilhados outros exemplos de sustentabilidade (edifícios, transportes sustentáveis, smart cities, energias renováveis, etc.). Algumas imagens da cerimónia de partida rumo a Oslo, com Colaboradores do Grupo Ageas Portugal, Seguro Directo e Parceiros.

A Seguro Directo, também, vai assinalar factos marcantes, e muitas vezes surpreendentes, da mobilidade elétrica, como o facto de o primeiro motor a eletricidade ter sido construído há quase 100 anos ou de o primeiro automóvel a ultrapassar os 100 km/h ter sido um carro elétrico, em 1899.

Na chegada a Oslo, a equipa de viagem Seguro Directo, será recebida na Embaixada de Portugal na Noruega, pelo Exmo. Sr. Embaixador, Dr. Pedro Pessoa e Costa. Uma ação marcante, pelo propósito e aposta na sustentabilidade, pela seguradora do Grupo Ageas Portugal.

A viagem e a distância também vão contribuir para uma causa social, aprofundando a ligação com a Associação Salvador – a Fundação Ageas irá contribuir com um euro por cada quilómetro percorrido nesta viagem, para o Programa Qualidade de Vida de pessoas com deficiência motora em 2023

Mobilidade elétrica:

O futuro em movimento

A atual crise do preço dos combustíveis fósseis, veio atestar a transformação em curso do mercado automóvel. A eletrificação é um caminho sem retorno em todo o mundo, e sobretudo na Europa, tendo em vista as metas 2030 para a descarbonização.

E o nosso país corporiza bem a tendência –em cinco anos, houve uma septuplicação das vendas de duas mil (em 2017) para quase 14 mil unidades (em 2022) e carros elétricos.

A viagem está também alinhada com o compromisso do Grupo Ageas Portugal de criação de valor para um mundo mais sustentável, através de soluções e ao longo da cadeia de valor, de forma a gerar impacto social e ambiental relevante.