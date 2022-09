A importância de uma boa assistência em viagem

Todos os seguros têm evoluído a cobertura de assistência em viagem. Se tiver uma avaria ou um acidente a Seguro Directo tem tudo preparado para garantir o reboque do carro, assim como as despesas com a estadia em hotel enquanto aguarda a reparação do carro, isto entre outros serviços fundamentais que necessitamos quando surgem imprevistos na estrada.

O paradigma de mobilidade tem vindo a mudar, sendo que a área automóvel não tem escapado. A utilização de combustíveis fósseis é cada vez mais colocada em causa em muitos países que têm vindo a decidir proibir a circulação de automóveis térmicos no centro das principais cidades no início da próxima década, assim como a eliminação em alguns países de veículos movidos a gasóleo ou gasolina.

Esta mudança tem vindo a aumentar e a venda de veículos elétricos em vários países, nomeadamente na Europa, com a necessidade de alterar igualmente o tipo de serviços que são propostos a estes novos consumidores e respetiva assistência aos veículos.

Um dos principais receios dos atuais e futuros clientes que equacionam a compra de um veículo elétrico prende-se com a sua autonomia e como se socorrer caso a viatura fique sem energia. Apesar da crescente abertura de pontos de carga em todo o território nacional, a resolução da habitual falta de combustível que conhecemos hoje em dia em carros térmicos mantem-se num veículo elétrico se este ficar sem energia a meio de um percurso.

A assistência a pensar nos veículos elétricos prevê uma carga rápida 30 minutos e mesmo a utilização de um veículo de substituição a combustão durante sete dias, desde que não se trate de uma situação de avaria, acidente ou manutenção do veículo.

No caso do seguro específico a pensar nos carros elétricos as maiores novidades são o incremento das coberturas para danos provocados a terceiros pela utilização dos cabos de carregamento, assim como o furto ou roubo, incluindo os cabos de carregamento elétrico.

Como é que funciona o carro de assistência de carga elétrica?

Em parceria com a Interpartner Assistance, foram desenvolvidos e montados a bordo de dois automóveis sistemas de carregamento de baterias. A assistência a veículos elétricos, capaz de entregar uma carga de 23 KW em qualquer local, permite percorrer mais 50 quilómetros até um ponto de carga mais próximo. A conceção teve em conta os vários modelos elétricos existentes no mercado, assim como as várias fichas utilizadas, permitindo intervir em qualquer viatura. Foi também garantida a total segurança na recarga e proteção da bateria dos veículos.

Montando a bordo de um Nissan Leaf, o conceito V2V mantém a lógica de mobilidade verde na sua totalidade. Este sistema é capaz de entregar uma carga de 23 KW em qualquer local, potência sem precedentes numa recarga móvel.

Desenvolvido em Portugal, o veículo agora em operações traz um serviço inovador à escala mundial e a prestação de um serviço de excelência ao cliente, colmatando um dos principais problemas na aquisição deste tipo de veículos para os clientes, a falta de energia.

Relativamente às intervenções da viatura, são efetuadas quando o cliente fica sem energia na estrada, ou seja não está num ponto de recarga para carros elétricos. Acaba por ser a mesma lógica da falta de combustível mas aqui é falta de energia.

O veículo de assistência, é um serviço exclusivo para Clientes Automóvel do Grupo Ageas Portugal (Ageas Seguros, Ocidental e Seguro Directo), e está a funcionar em Lisboa e no Porto.