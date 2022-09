E os 7 finalistas do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de cristal são….

Após um período alargado de testes, em tempo de pandemia e respeitando sempre todas as regras de segurança e higiene, o Júri, composto por 20 jornalistas em representação de alguns dos mais importantes Órgãos de Comunicação Social portugueses, escolheu os finalistas que passam à ronda final da eleição do mais antigo e prestigiado prémio atribuído a um produto automóvel no nosso país.

Os 7 finalistas do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2021 são os seguintes:

Citroën C4

Cupra Formentor

Hyundai Tucson

Seat Leon

Škoda Octavia

Toyota Yaris

Volkswagen ID.3

O modelo premiado será distinguido com o título de vencedor da 38.ª edição do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2021 recebendo o respetivo representante ou importador o Troféu Volante de Cristal. Paralelamente, será galardoado o melhor produto automóvel (versão) em segmentos distintos do mercado nacional. Estes galardões vão contemplar seis classes: Citadino, Familiar, Desportivo/Lazer, SUV Compacto, Elétrico e Híbrido.

Prémio Tecnologia e Inovação

Para esta edição, a organização volta a selecionar cinco dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor, que vão ser apreciados e posteriormente votados pelos jurados em simultâneo com a votação final.

Vencedor é conhecido em março

A cerimónia de divulgação dos vencedores do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2021 está marcada para o próximo dia 10 de março.