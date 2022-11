Hyundai i20 - Candidato a citadino

A 3ª geração do i20 marca um virar de página deste modelo que é um dos mais sucedidos da gama da marca coreana. A juntar a uma nova identidade de design, temos, agora, um maior refinamento na qualidade e na montagem de materiais, assim como uma evolução na área da conectividade. Os engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento centraram-se igualmente em tornar o i20 mais dinâmico. Em relação a motores encontramos o 1.2 MPi de 84cv com caixa manual de cinco velocidades e o 1.0 TGDi de 100cv, que pode ser associado a uma caixa manual de seis velocidades ou uma automática de sete relações. Lançado em 2008, esta terceira geração é construída na Turquia.

O Hyundai i20 conta com o design renovado que é reforçado pelas jantes em liga leve de 17 polegadas e grupos óticos traseiros com formato em “Z”. Este modelo oferece diferentes tecnologias e sistemas que costumamos habitualmente encontrar em automóveis de segmentos superiores. Por exemplo, o alerta de fadiga do condutor, o mais habitual sistema de manutenção à faixa de rodagem e a travagem autónoma de emergência. De destacar, os sistemas de conectividade de última geração com um painel de instrumentos 100% digital de 10,25”, chave inteligente e acesso simples ao Apple CarPlay ou Android Auto via wireless – único no segmento.

A Hyundai, ao contrário de alguns concorrentes do seu segmento, continua a optar pela inserção de botões físicos para monitorizar as funções principais do carro. O novo modelo do segmento B conta com 7 anos de garantia, sem limite de quilómetros.

Hyundai i20 1.2 Mpi 84cv Confort- €16.045