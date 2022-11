Honda e Advance - Candidato a citadino e elétrico do ano

Na sua versão mais acessível a potência fixa-se nos 136cv (100 kW) e o binário nos 315 Nm, permitindo-lhe acelerar dos 0 aos 100 km/h em 9 segundos. De acordo com os valores oficiais divulgados pela marca, o modelo a concurso, o Advance vê a potência subir para os 154cv (113 kW), mantendo-se o binário nos 315 Nm. É possível chegar aos 100 km/h chegam em 0,8 segundos. A alimentar o motor elétrico encontramos um conjunto de baterias de iões de lítio com 35,5 kWh de capacidade que podem ser recarregadas até 80% em 30 minutos num posto de carregamento rápido. Na versão de entrada o Honda e percorre até 222 km, no caso do Advance a autonomia é de 210 km de autonomia.

O Honda e Advance acrescenta ao equipamento oferecido de série, na versão base, o sistema de espelhos retrovisores multi-câmaras com ecrã no interior com monitorização do ângulo morto, e, ainda, o sistema de auxílio ao estacionamento Honda Parking Pilot e o volante aquecido. O interior do Honda é futurista e um dos elementos que marca mais a diferença entre os candidatos a citadino do ano graças aos ecrãs de monitorização das diferentes funções do automóvel a toda a largura da consola central do habitáculo. O Honda e conta com uma garantia de sete anos sem limite de quilómetros e oito anos ou 160 mil km de garantia da bateria.

Honda e Advance - €38.885