Toyota Corolla foi Carro do Ano em Portugal em 2020. Quem será o seu sucessor?

Ao longo de quatro meses os 19 jornalistas do Júri, em representação de alguns dos mais importantes meios de comunicação social portugueses, tiveram oportunidade de realizar testes aos 28 modelos que se apresentaram a concurso na 37ª edição deste prémio, organizado pelo Expresso e SIC Notícias. O Toyota Corolla acabou por merecer a preferência da maioria dos jurados na ronda de votação final onde se defrontou com outros seis finalistas: BMW Série 1, Kia XCeed, Mazda 3, Opel Corsa, Peugeot 208 e Skoda Scala.

Ecologia foi tema central da edição deste ano

A comissão organizadora do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2020 decidiu acompanhar a tendência do mercado, criando duas classes distintas para automóveis elétricos e híbridos, contribuindo, desta forma, para que o tema da ecologia e as novas formas de mobilidade fossem debatidas pelos membros do júri. Numa altura em que os automóveis eletrificados ganham preponderância, fruto das novas leis antipoluição, o júri do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2020 escolheu como grande vencedor um automóvel híbrido.

A marca japonesa tem uma experiência de 20 anos na área dos automóveis híbridos. No caso da Toyota, em 2019, mais de 52% das vendas foram veículos eletrificados. A vitória do Corolla assinala o regresso da marca ao Essilor Carro do ano. Os jurados valorizaram o design exterior e interior, a qualidade de construção, o facto deste modelo ter uma gama completa – Hatchback, Sedan e Touring – a componente tecnológica e as sensações dinâmicas. O Toyota Corolla é desta forma o sucessor do Peugeot 508 como Carro do Ano em Portugal.

VENCEDORES DAS CLASSES DO CARRO DO ANO

· Citadino do Ano - Peugeot 208 GT Line 1.2 Puretech 130 EAT8

· Desportivo do Ano - BMW 840d xDrive Cabrio

· Familiar do Ano - Skoda Scala 1.0 TSi 116cv Style DSG

· Grande SUV do Ano – SEAT Tarraco 2.0 TDi 150cv Xcellence

· SUV Compacto do ano - Kia XCeed 1.4 TGDi Tech

· Elétrico do Ano - Hyundai Ioniq EV

· Híbrido do Ano - Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Exclusive

Prémio Tecnologia e Inovação

O vencedor da edição deste ano vai para a tecnologia Skyactiv – X da Mazda. Tecnicamente, o motor destaca-se pela introdução do sistema SPCCI (a denominada ignição por compressão controlada por faísca) que permite que o bloco a gasolina consiga efetuar ignição por compressão, como se fosse um motor Diesel. A intenção dos engenheiros da marca é aumentar a eficiência reduzindo os consumos e as emissões de CO2 e NOX.

PERSONALIDADE DO ANO

José Ramos, Presidente e CEO da Toyota Caetano Portugal

O nome de José Ramos confunde-se com o da empresa que lidera, mas é inconfundível no panorama empresarial português e além fronteiras. Engenheiro de formação, abraçou a empresa como uma família.

Acaso do destino, nasceu no mesmo ano da fundação da Salvador Caetano. Entrou para a empresa em 1968, ano da chegada a Portugal da Toyota e do lançamento do Toyota Corolla Ke 10. Tinha 22 anos e deu os primeiros passos na fábrica de autocarros da Salvador Caetano. Em 1975 passou a integrar o concelho de administração e em 2010 assumiu as rédeas da empresa. Três anos antes, tivera influência determinante na passagem da Salvador Caetano a Toyota Caetano Portugal, mudança que teve como reflexo a concentração de toda a atividade da Toyota e da Lexus. Com um curriculo impossível de resumir, José Ramos é hoje um homem que continua a assumir que nunca sentiu a pressão de ser o filho do genro. O bichinho pelos automóveis e pela competição continua presente e a energia que o caracteriza também. José Ramos é o presidente em exercício da ACAP.