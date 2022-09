Júri do Essilor Carro do ano 2020 elege vencedores

Os jurados do Essilor Carro do Ano 2020 reuniram-se para a votação final. No início de março realiza-se a grande gala em Lisboa onde será conhecido o sucessor do Peugeot 508 e quem são os vencedores das diferentes classes: Citadino, Familiar, Desportivo (inclui descapotáveis), Grandes SUV, SUV’S Compactos, Elétricos e Hibrídos. Paralelamente, será escolhido o vencedor do prémio tecnologia e inovação.

O júri deixou-se fotografar junto aos sete finalistas. BMW Série 1, Kia XCeed, Mazda 3, Opel Corsa, Peugeot 208, Skoda Scala e Toyota Corolla.

A gala de entrega de prémios está prevista para o próximo dia 5 de março em Lisboa.