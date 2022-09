E os sete finalistas do Carro do Ano em Portugal são…

1 / 7 1 / 7 2 / 7 2 / 7 3 / 7 3 / 7 4 / 7 4 / 7 5 / 7 5 / 7 6 / 7 6 / 7 7 / 7 7 / 7

Depois de um período alargado de testes de estrada com os 28 automóveis a concurso na 37ª edição do Essilor Carro do Ano 2020/Troféu Volante de Cristal, o Júri, composto por 19 jornalistas, em representação de alguns dos mais importantes Órgãos de Comunicação Social portugueses, selecionou um lote de sete candidatos que se mantêm na corrida para suceder ao Peugeot 508 como Carro do Ano em Portugal.

Sete finalistas do Essilor Carro do Ano 2020/Troféu Volante de Cristal:

BMW Série 1

Kia XCeed

Mazda3 HB

Opel Corsa

Peugeot 208

Skoda Scala

Toyota Corolla

A votação final está marcada para o próximo dia 20 de fevereiro. O modelo premiado será distinguido com o título de “Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2020”, recebendo o respetivo representante ou importador o “Troféu Volante de Cristal”. Paralelamente, será galardoado o melhor produto automóvel (versão) em segmentos distintos do mercado nacional. Estes galardões contemplarão sete classes: Citadino, Familiar, Desportivo (inclui descapotáveis), Grandes SUV, SUV’S Compactos, Elétricos e Hibrídos.

Ecologia é tema central da edição deste ano

A comissão organizadora decidiu acompanhar a tendência do mercado, criando duas classes distintas para automóveis elétricos e híbridos, contribuindo, desta forma, para que o tema da ecologia e as novas formas de mobilidade sejam debatidas pelos membros do júri. Os veículos com motores elétricos (movidos exclusivamente por motor elétrico, e alimentado por baterias ou por pilhas de células de combustível) e os híbridos (que combinem motor elétrico e motor térmico) estão em foco na edição de 2020.

Prémio Tecnologia e Inovação

A organização voltará a selecionar os dispositivos mais inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor, que serão apreciados e votados pelos jurados em simultâneo com a votação final.

O grupo IMPRESA organiza a iniciativa – “Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2020”, através da SIC Notícias e do Expresso.