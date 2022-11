Candidatos a Carro do Ano 2020 em exposição

Começa já esta quinta-feira na Praça do Oriente (junto à Gare do Oriente), a exposição anual dos automóveis concorrentes ao Essilor Carro do Ano – Troféu Volante de Cristal 2020.

Antes de se conhecerem os finalistas ao título de Essilor Carro do Ano – Troféu Volante de Cristal 2020, os 28 modelos inscritos na iniciativa, em representação de 15 construtores, dão-se a conhecer ao público numa exposição que ocupará, entre os dias 30 de janeiro e 01 de fevereiro a Praça do Oriente, no Parque das Nações.

A iniciativa, promovida pelo semanário Expresso e pelo canal SIC Notícias, é o grande evento anual de consagração da indústria e do comércio automóvel em Portugal. Uma oportunidade para o público ficar a conhecer os modelos a concurso em cada uma das sete classes que integram esta edição: Citadino, Familiar, Desportivo/Lazer, Grande SUV, SUV Compacto, Elétrico e Híbrido.

O júri que irá escolher o Carro do Ano 2020 é composto por 19 jornalistas especializados, que representam a imprensa escrita, os meios digitais, a rádio e os três canais de televisão portugueses.

Durante o evento – aberto ao público em geral – todos são convidados a realizar um rastreio visual, totalmente gratuito. Existirão também surpresas para os mais pequenos.

As datas e horários da exposição são as seguintes:

30 janeiro – 12h às 19h

31 janeiro – 10h às 20h

01 fevereiro – 10h às 18h

Apoio da junta de freguesia do Parque das Nações