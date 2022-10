Quem será o sucessor do Peugeot 508 como Carro do Ano em Portugal?

A criação de um galardão anual designado por “CARRO DO ANO” visa premiar o modelo que represente, simultaneamente, um avanço tecnológico significativo no âmbito do mercado automóvel nacional e o melhor compromisso para o automobilista português em termos de economia (preço e custos de utilização), segurança e agradabilidade de condução.

O modelo premiado será distinguido com o título de “Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2020”, recebendo o respetivo representante ou importador o “Troféu Volante de Cristal”. Paralelamente, mantendo a generalidade dos seus pressupostos, será galardoado o melhor produto automóvel (versão) em segmentos distintos do mercado nacional. Estes galardões contemplarão oito classes: Citadino, Familiar, Executivo, Desportivo (inclui descapotáveis), Grandes SUV, SUV’S Compactos, Elétricos e Hibrídos.

Ecologia é tema central do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2020

Na nova edição, a comissão organizadora decidiu acompanhar a tendência do mercado, criando duas classes distintas para automóveis elétricos e híbridos, contribuindo, desta forma, para que o tema da ecologia e as novas formas de mobilidade sejam debatidas pelos membros do júri. Os veículos com motores elétricos (movidos exclusivamente por motor elétrico, e alimentado por baterias ou por pilhas de células de combustível) e os híbridos (que combinem motor elétrico e motor térmico) estão em foco na edição que agora é apresentada. Os jurados terão de avaliar, neste caso, capítulos fundamentais como a eficiência energética, os consumos, as emissões e a autonomia dos modelos a concurso.

O formato deste ano reúne um júri composto por 19 jornalistas especializados, em representação da imprensa escrita, meios digitais, rádio e televisão, numa busca pela pluralidade de opiniões. Pela segunda vez, desde que existe o troféu, os três maiores canais de televisão portugueses SIC, TVI e RTP, integram o júri.

Prémio Tecnologia e Inovação

Para esta edição, a organização voltará a selecionar cinco dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor, que serão apreciados e posteriormente votados pelos jurados em simultâneo com a votação final.

Quem será o sucessor do Peugeot 508 como sucessor do Carro do Ano em Portugal?

O grupo IMPRESA organiza a iniciativa – “Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2019”, através da SIC Notícias e do Expresso.

Júri da 37ª edição do Essilor Carro do Ano 2020/Troféu Volante de Cristal

ACP - António Xavier

Carros e Motores - Miguel Rodrigues

Correio da Manhã – Miguel Dias

Diário de Notícias – Paulo Tavares

Exame Informática – Sérgio Magno

Expresso - Rui Cardoso

Jornal de Negócios - Adriano Oliveira

RTP – Paulo Solipa

Rádio Renascença/RFM – José Carlos Santos Silva

Razão Automóvel – Diogo Teixeira

Record - Paulo Renato Soares

SIC Caras – Pedro Amante

SIC/SIC Notícias - Rui Pedro Reis

Motor 24 – José Silva Pires

Público – Carla Ribeiro

TVI – Pedro Pinto

TSF – António Catarino

Volante – Luís Cáceres Monteiro

VISÃO – Paulo Santos