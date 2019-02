Jurados do Carro do Ano reúnem-se para escolher vencedores

Os jurados do Carro do Ano 2019/Troféu Volante de Cristal reuniram-se nas instalações da Essilor, no concelho de Sintra, para eleger os vencedores da edição deste ano.

No total são 23 automóveis divididos por seis classes. O Júri, composto por 19 jornalistas em representação de alguns dos mais importantes Órgãos de Comunicação Social portugueses, terminou, no passado dia 15 de janeiro, os testes dinâmicos com os diferentes modelos a concurso. Estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental são algumas das áreas de avaliação.

No início do mês foram eleitos os sete finalistas: Audi A1, DS7 Crossback, Hyundai Kauai elétrico, Kia Ceed, Opel Grandland X, Peugeot 508 e Volvo V60.

O modelo premiado será distinguido com o título de “Carro do Ano/Troféu Essilor Volante de Cristal 2019”, recebendo o respetivo representante ou importador o “Troféu Volante de Cristal”. Em paralelo, será galardoado o melhor produto automóvel em segmentos distintos do mercado nacional divididos em seis classes: Citadino, Familiar, Executivo, Grandes SUV, SUV’S Compactos e Ecológico.

O grupo IMPRESA organiza a iniciativa – “Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2019”, através da SIC Notícias e do Expresso.

A revelação dos vencedores será feita no dia 27 de fevereiro numa gala a realizar em Lisboa.