Kia CEED Sportswagon 1.6 CRDi 136 CV TX

O lema “The Power to Surprise” (“O poder de surpreender”) está na base do desenvolvimento da gama mais recente de produtos como os modelos Stinger, Stonic e Ceed. O novo Kia Ceed SW pretende conquistar o público, desde logo, pelo design. A grelha dianteira de duas camadas (em redor da qual se destacam dois faróis exclusivamente com luzes LED e as luzes de circulação diurna "IceCube", igualmente com LED), bem como frisos cromados dos vidros e pneus desportivos Michelin, montados nas jantes de liga leve de dois tons e 17 polegadas. Em relação à berlina, a carrinha diferencia-se, claro, graças ao spoiler aerodinâmico traseiro, as luzes de circulação diurna traseiras com LED e a saída de escape cromada.

A Ceed Sportswagon que concorre no Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2019 e, em particular, na classe Una Seguros Familiar do Ano combina espaço com um considerável equipamento de segurança e conforto.

Na parte dianteira, esta versão partilha as credenciais de design do hatchback, ao mesmo tempo que o seu perfil baixo e elegante (para o qual contribuem as janelas de frisos cromados) se prolonga mais pela parte traseira do que víamos nas versões anteriores. A Kia SW tem a particularidade de garantir um espaço de carga com 625 litros. Além disso, conte com dois espaços de arrumação sob o piso da bagageira, que aumentam o seu espaço de carga. Um conjunto de ganchos e de redes de carga, assim como o sistema de calhas ajustável, ajudam-no a manter os objetos seguros e organizados. Por último, uma zona de arrumação sob a cobertura da bagageira consegue manter os objetos mais pequenos afastados de olhares indesejados. Referência, ainda, para a alavanca situada na bagageira que permite o rebatimento dos bancos traseiros facilitando as operações de carga. Os bancos dianteiros e traseiros podem ser aquecidos nos dias de frio. Com três configurações ajustáveis, aquecem e desligam-se assim que a temperatura pretendida é alcançada, mantendo-a depois. O Ceed, nas versões mais equipadas, conta com os bancos dianteiros ventilados. O sistema de memória integrado recorda as configurações definidas pelo condutor permitindo-lhe ficar confortável assim que se senta ao volante.

Interior direcionado para o condutor

O Sportswagon apresenta um interior direcionado para o condutor, em que a disposição inclinada do painel de instrumentos transmite uma sensação de continuidade das linhas. O ecrã tátil de 8 polegadas com sistema de navegação e climatização automática centra as atenções dos passageiros a bordo. O equipamento de conforto e segurança é bastante completo. No nível de equipamento TX temos som JBL, equipado com oito altifalantes e tecnologia de restauro de som avançada Clari-FiTM, que melhora a qualidade dos ficheiros MP3. Além disso, menção para o cada vez mais usual carregador de telefone sem fios. Todos os veículos Kia, novos, equipados de origem com um dispositivo de navegação LG, têm direito a 6 atualizações de mapas anuais gratuitas no concessionário.

As motorizações presentes na gama portuguesa são quatro: nos gasolina está disponível o 1.0 T-GDI, cujo bloco é sobrealimentado por turbocompressor, com 120 cv, a que se junta uma o novo motor “Kappa” de 1,4 litros T-GDi, que substitui o anterior 1,6 litros GDI, oferecendo 140 cv (mais 4% do que o seu antecessor) apesar da redução da cilindrada.

Nos diesel, a gama nacional conta com o novo 1.6 CRDi, em duas versões distintas, uma com 115 cv e a outra, mais potente, com 136 cv (motor a concurso na SW). Em Portugal, todos os motores estarão associados a uma caixa manual de seis velocidades, enquanto os novos motores T-GDi de 1,4 litros e CRDi de 1,6 litros estarão disponíveis também com a nova caixa de sete velocidades de dupla embraiagem da Kia (DCT).

A gama portuguesa é constituída pelos níveis de equipamento SX e TX, sendo que logo na base podem ser encontradas, de série, dotações de segurança e apoio à condução, tais como Sistema Alerta de Condutor, Alerta de Colisão Frontal, Assistente de Manutenção em Faixa de Rodagem, ou Faróis Máximos Automáticos, entre outros. Comum aos dois patamares de equipamento são ainda elementos de conforto como o Bluetooth, ligação USB, cruise control com limitador de velocidade, ecrã touchscreen, para além das luzes diurnas em LED.

Kia CEED Sportswagon 1.6 CRDi 136 CV TX - 33.146€