Kia CEED 1.0 T-GDi 120 CV TX

O novo Kia Ceed foi apresentado oficialmente à imprensa nacional e estrangeira no Algarve, no início do verão de 2018. O modelo do segmento C que representa 24% das vendas da marca em Portugal, chegou com quatro motorizações e dois níveis de equipamento. Desde o seu lançamento, em 2007, este modelo foi responsável por perto de 16.000 unidades vendidas no nosso país.

João Seabra, Diretor-Geral da Kia Portugal sublinha que “a nova geração Ceed introduz tecnologias nunca antes colocadas a bordo de um Kia, incluindo a condução autónoma de nível 2, bem como uma nova plataforma e uma nova gama de motores”.

A terceira geração do modelo de segmento C da Kia introduz uma nova linguagem de design, em que as linhas arredondadas dão agora lugar a um estilo de arestas mais pronunciadas e silhueta mais atlética, mantendo os sinais de identidade de marca, como seja a grelha dianteira “nariz de tigre”. Para além da linguagem visual, a terceira geração Ceed, que assenta numa nova plataforma, destaca-se pela reformulação do interior.

As motorizações presentes na gama portuguesa são quatro: na gama a gasolina, está disponível o 1.0 T-GDI, unidade a concurso, cujo bloco é sobrealimentado por turbocompressor, com 120 cv, a que se junta uma o novo motor “Kappa” de 1,4 litros T-GDi, que substitui o anterior 1,6 litros GDI, oferecendo 140 cv (mais 4% do que o seu antecessor) apesar da redução da cilindrada. Ambos os T-GDi estão equipados com um filtro de partículas de gasolina, que reduz as emissões de escape.

Nos diesel, a gama nacional conta com o novo 1.6 CRDi, em duas versões distintas, uma com 115 cv e a outra, mais potente, com 136 cv. Estes novos CRDi "U3" utilizam a tecnologia de controlo ativo de emissões SCR (Redução Catalítica Seletiva) para diminuir as emissões.

Em Portugal, todos os motores estarão associados a uma caixa manual de seis velocidades, enquanto os novos motores T-GDi de 1,4 litros e CRDi de 1,6 litros estarão disponíveis também com a nova caixa de sete velocidades de dupla embraiagem da Kia (DCT).

A gama portuguesa é constituída pelos níveis de equipamento SX e TX, sendo que logo na base podem ser encontradas, de série, dotações de segurança e apoio à condução, tais como Sistema Alerta de Condutor, Alerta de Colisão Frontal, Assistente de Manutenção em Faixa de Rodagem, ou Faróis Máximos Automáticos, entre outros. Comum aos dois patamares de equipamento são ainda elementos de conforto como o Bluetooth, ligação USB, cruise control com limitador de velocidade, ecrã touchscreen, para além das luzes diurnas em LED. O Ceed é o primeiro carro do seu segmento a ser lançado com luzes DRL traseiras.

Em opção, a Kia Portugal disponibiliza, nas versões com caixa DCT, o pack de segurança ADAS PLUS, o qual combina duas funções de assistência à condução (Assistente de Manutenção em Faixa de Rodagem + Cruise Control com manutenção de distância), o que se traduz numa condução autónoma de Nível 2.

A Kia Motors Europe confirmou já que, em 2019, este modelo estará disponível com a nova tecnologia “mild-hybrid” de 48 volts “EcoDynamics+”. A Kia oferece 7 anos de garantia nos seus produtos.

Kia CEED 1.0 T-GDi 120 CV TX - 25.446€