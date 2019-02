Já são conhecidos os sete finalistas a Carro do Ano em Portugal

Depois de um período alargado de testes de estrada com os 23 automóveis, o Júri, composto por 19 jornalistas em representação de alguns dos mais importantes Órgãos de Comunicação Social portugueses, selecionou um lote de sete candidatos que se mantêm na corrida para suceder ao Seat Ibiza como Carro do Ano em Portugal.

Sete finalistas do Essilor Carro do Ano / Troféu Volante de Cristal 2019:

Audi A1

DS7 Crossback

Hyundai Kauai elétrico

Kia Ceed

Opel Grandland X

Peugeot 508

Volvo V60

O modelo premiado será distinguido com o título de “Carro do Ano/Troféu Essilor Volante de Cristal 2019”, recebendo o respetivo representante ou importador o “Troféu Volante de Cristal”. Em paralelo, será galardoado o melhor produto automóvel em segmentos distintos do mercado nacional divididos em seis classes: Citadino, Familiar, Executivo, Grandes SUV, SUV’S Compactos e Ecológico.

Referência, ainda, para o prémio Ecológico do ano. Uma distinção especial reservada a veículos com motores elétricos ou híbridos (que combinem motor elétrico e motor térmico). Em foco nesta categoria a eficiência energética, os consumos, as emissões e a autonomia homologados pela marca.

Votação do Público

Os visitantes da exposição do Carro do Ano, que decorreu no final do mês de janeiro, no Campo Pequeno, em Lisboa, votaram no seu automóvel preferido. O automóvel mais votado pelo público através da plataforma digital contribuiu para o apuramento dos sete finalistas.

Prémio Tecnologia e Inovação

Para esta edição, a organização voltará a selecionar os dispositivos mais inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor, que serão apreciados e posteriormente votados pelos jurados em simultâneo com a votação final.

O grupo IMPRESA organiza a iniciativa – “Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2019”, através da SIC Notícias e do Expresso.

A revelação do vencedor será feita no dia 27 de fevereiro.