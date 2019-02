Entrevista com Carlos Braga Lemos na Exposição do Carro do Ano 2019

A criação de um galardão anual designado por “CARRO DO ANO” visa premiar o modelo que represente, simultaneamente, um avanço tecnológico significativo no âmbito do mercado automóvel nacional e o melhor compromisso para o automobilista português em termos de economia (preço e custos de utilização), segurança e agradabilidade de condução.

O modelo premiado será distinguido com o título de “Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2019”, recebendo o respetivo representante ou importador o “Troféu Volante de Cristal”. Paralelamente, mantendo a generalidade dos seus pressupostos, será galardoado o melhor produto automóvel (versão) em segmentos distintos do mercado nacional. Estes galardões contemplarão seis classes: Citadino, Familiar, Executivo, Grandes SUV, SUV’S Compactos e Ecológico.

Na exposição do Carro do Ano 2019, no Campo Pequeno, bem no centro de Lisboa, conversámos com Carlos Braga Lemos sobre o apoio da Una Seguros à classe dos Familiares.

A classe dos automóveis Familiares deste ano conta com os seguintes inscritos:

Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDI 120 CV

Honda Civic 1.6 5p 120 CV

Kia CEED 1.0 T-GDi 120 CV

Kia CEED Sportswagon 1.6 CRDi 136 CV

Volvo V60 D4 190 CV