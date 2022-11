O Toyota Yaris tem 22 anos de história e entra agora na sua quarta geração. Estreia a nova plataforma GA-B o que permitiu uma redução de 40 mm na altura total. O condutor e passageiros estão sentados mais próximos do solo. A altura reduzida do capot contribui para uma melhor visão do condutor. A nova geração do Yaris, surge com seis níveis de equipamento: Confort, Confort Plus, Exclusive, Square Colection, Luxury e Premier Edition, esta última a versão a concurso. O design do cockpit foi desenvolvido com dois ecrãs em torno do conceito 'mãos no volante, olhos na estrada'. O head-up display começa a generalizar-se neste segmento, nem que seja como equipamento opcional, e o Yaris conta com este sistema na Premier Edition ajudando o condutor a concentrar-se na condução projetando as principais informações, como avisos de navegação e limites de velocidade no para-brisa, dentro do campo de visão do condutor.

Em matéria de motorizações, o novo Yaris surge com três motorizações a gasolina: 1.0 litros com caixa manual de cinco velocidades, o 1.5 litros, com caixa manual de 6 relações e a versão híbrida, também com motor a gasolina 1.5 litros, com caixa automática CVT.

O novo modelo híbrido usa a evolução mais recente da motorização eletrificada com o sistema full-hybrid de quarta geração da marca japonesa. O bloco de 1.5 de 3 cilindros e 91cv de potência a gasolina, junta-se a um motor elétrico de 80cv, disponibilizando uma potência combinada 116cv. Um segundo motor elétrico para ligar o motor a gasolina e para carregar a bateria em situações de recuperação.

O Yaris 2020 foi desenvolvido para obter a melhor proteção dos ocupantes e por isso estreia um airbag central, programado para ser ativado em caso de impactos laterais.

Toyota Yaris Hybrid Premier Edition- €25.690