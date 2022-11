Com a nova geração Corsa - a sexta - a marca alemã disponibiliza pela primeira vez uma versão elétrica a bateria, com autonomia anunciada até 337 quilómetros. Com comprimento total de 4,06 metros, a linha do tejadilho, ao estilo ‘coupé’, é 48 mm mais baixa do que o modelo anterior, sem que isso afete o espaço em altura no habitáculo. O condutor senta-se num plano mais baixo (redução de 28 mm). Os engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento deste modelo concentraram-se em conseguir um bom comportamento dinâmico de todas as versões procurando um centro de gravidade mais baixo.

O Opel Corsa-e destaca-se pelo equipamento, logo a partir da versão de entrada Selection, com climatização automática com controlo remoto, travão de estacionamento elétrico, sistema de fechaduras sem chave, sistemas de informação e entretenimento multimédia compatíveis com Apple CarPlay e Android Auto, com ecrã de sete polegadas. Do lado da segurança e da assistência à condução, o Corsa-e oferece de série o alerta de colisão dianteira com travagem automática de emergência e deteção de peões, sistema ativo de posicionamento de faixa, reconhecimento de sinais de trânsito e programador de velocidade.

A autonomia anunciada em ambiente urbano é de 337 km (observando tendo a norma WLTP como referência). A bateria de 50 kWh pode receber carga rápida, atingindo até 80 por cento da sua capacidade em 30 minutos. O Corsa-e está preparado para todas as opções de recarregamento - ‘wallbox’, carga rápida ou cabo para tomadas domésticas - e a bateria possui cobertura de garantia de oito anos/160.000 km.

O condutor pode optar entre três modos de condução: Normal, Eco e Sport. Com 136cv de potência (100 kW) e 260 Nm acelera de zero a 50 km/h em 2,8 segundos ou atinge os 100 km/h em 8,1 segundos, a velocidade máxima de 150 km/h está limitada eletronicamente.

Recorre à tecnologia de bomba de calor para aquecer e arrefecer o habitáculo. Este sistema é mais eficiente do que o ar condicionado / aquecimento / ventilação (HVAC), exigindo menor débito de energia por parte da bateria, em benefício da autonomia.

Opel Corsa-e Elegance-€ 32.610