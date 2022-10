Toyota Corolla Touring Sports: Uma carrinha de eleição

Lançado no início de 2019, a 12ª geração do novo Corolla é uma proposta para o segmento C europeu onde a plataforma GA-C, a nova arquitetura global Toyota (TNGA), surge a pensar de uma forma muito particular nas motorizações híbridas.

No total este modelo já vendeu mais de 45 milhões de unidades.

A nova plataforma disponibiliza três carroçarias. Desde o mais desportivo e compacto Hatchback, passando pela Touring Sports, até ao Sedan.

O Corolla foi o primeiro modelo a expandir a oferta de modelos híbridos da marca a uma gama alargada de carroçarias. O Hatchback e a Touring Sports são os primeiros modelos a permitir optar entre dois propulsores eletrificados com a tecnologia self-charging hybrid. No caso da versão a concurso os jurados têm a oportunidade de conduzir a novíssima unidade de 2.0 litros com 180cv de potência. O fabricante nipónico refere que é possível realizar até 50% de condução totalmente elétrica.

No caso da carrinha o espaço interior é uma das suas virtudes mais reconhecidas com 598 litros de capacidade de carga na bagageira. O Toyota Safety Sense é o pacote que reúne os diferentes equipamentos de segurança ativa e passiva. Encontramos elementos como limitador de velocidade ajustável e cruise-control adaptativo inteligente, sistema de alerta de mudança de faixa com controlo de direção, assistente de condução inteligente, monitor de ângulos mortos com alerta de tráfego, sistema de pré-colisão com deteção de peões e ciclistas e reconhecimento de sinais de trânsito. Temos, ainda, um painel de instrumentos, head-up display colorido e um sistema de infoentretenimento com ecrã táctil de 8 polegadas, mas que continua a não suportar as plataformas Android Auto e Apple Car Play, embora permita o carregamento sem fios do smartphone. A marca japonesa garante 7 anos de garantia ou 160.000 km, assim como dez anos de cobertura extra da bateria e de todo o sistema híbrido.

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Luxury Black - €41.460