Škoda Scala: Um novo olhar

O Skoda chegou em pleno Verão de 2019 ao nosso país. A plataforma é a MQB A0 do Grupo Volkswagen. Com um design mais moderno e consensual – quando comparado com o Rapid - mede 4362 mm de comprimento, 1793 mm de largura e 1469 mm de altura.

Os faróis dianteiros e luzes traseiras full LED, são outra novidade. As opções de iluminação de topo estão todas ligadas à tecnologia LED, incluindo a função cornering. As luzes LED para circulação diurna estão posicionadas na parte superior do farol, dando ao automóvel um cariz mais desportivo.

Posicionado no segmento C, o Skoda Scala apresenta um desenho apelativo, reforçado por linhas desportivas, e destaca, entre outros elementos, a grelha do capot, complementado pelos faróis e luzes traseiras com LED. A bagageira dispõe de 467 litros de capacidade. No interior, baseado no concept VISION RS, sobressai o painel de instrumentos digital com ecrã tátil de 9,2 polegadas para gerir o sistema de info-entretenimento e o ‘cockpit’ virtual, com 10,25 polegadas e especificações do computador de bordo e informações úteis. O grande ecrã central permite abolir muitos botões físicos. A marca indica ainda que, como opções, o para-brisas aquecido e o volante aquecido podem permitir um conforto adicional,

A proposta para o competitivo segmento dos carros compactos aposta num elevado nível de segurança ativa e passiva. O Scala inclui ‘Lane Assist’ e o ‘Front Assist’, que integra o sistema de travagem de emergência e, como opcional, o ‘Side Assist’. Integra ainda o ‘Rear Traffic Alert’, ‘Cruise Control’ Adaptativo, ‘Crew Protect Assist’, que fecha automaticamente as janelas e tensiona os cintos de segurança dianteiros, e ‘Multi-Collision Brake’.

Em matéria de capacidade de arrumação, o Scala oferece uma bagageira com uma capacidade de 467 litros.

O bloco 1.0 TSI na versão de 116cv está disponível com uma caixa manual de 6 velocidades ou com uma transmissão automática DSG de 7 velocidades.

O novo Skoda Scala é proposto em Portugal com dois completos níveis de equipamento, Ambition e Style.

Škoda Scala 1.0 TSI 116cv Style DSG - €26.534