Mazda3: Alma em movimento

O lançamento do novo Mazda3 marcou o surgimento de uma nova fase do design Kodo – A Alma em Movimento. Na configuração Hatchback diferencia-se pela sua silhueta mais desportiva. Os designers procuraram desenhar um automóvel com uma estética mais consensual.

O interior conta com um ecrã TFT de 7 polegadas, alinhado com o Active Driving Display projetado no para-brisas, concentrando a informação mais relevante. Dispõe, ainda, de um ecrã central de 8,8 polegadas com funcionalidade de ecrã dividido para melhor operacionalidade. A versão atual do Mazda Connect procura melhorar o reconhecimento de voz e a navegação.

O destaque tecnológico vai para o novo motor a gasolina que surge com 2.0 litros de capacidade e uma potência máxima de 180 cv às 6000 rpm, enquanto o binário é de 224 Nm às 3000 rpm. Este bloco Skyactiv – X destaca-se pela introdução do sistema SPCCI (a denominada ignição por compressão controlada por faísca) que permite que o motor a gasolina consiga efetuar ignição por compressão, como se fosse um motor Diesel. A intenção dos engenheiros da marca é aumentar a eficiência reduzindo por sua vez os consumos e as emissões de CO2 e NOX. O Mazda3, além da novidade da motorização, vem munido do sistema mild-hybrid de 24 V. A este motor é possível associar caixas manuais ou automáticas, ambas de seis velocidades.

O Mazda3 é candidato ao troféu absoluto, mas também à categoria de Familiar do Ano através da versão da carroçaria Hatchback.

Segurança ativa e passiva reforçada

No capítulo da segurança ativa e passiva, o novo Mazda3 apresenta novidades. Desde logo o Driver Monitor System (DMS) para deteção da fadiga, o Front Cross Traffic Alert que oferece mais segurança nos entroncamentos, e o Cruising & Traffic Support que assiste o funcionamento do acelerador, dos travões e direção. O opcional sistema Intelligent Speed Assistance, evita violações não intencionais no limite de velocidade, o novo sistema de câmara 360° View Monitor (opcional), e os novos faróis dianteiros Adaptive LED, para melhor visibilidade. Graças às tecnologias de segurança i-Activsense os sistemas como o Cruising and Traffic Support (CTS) podem e devem ajudar a identificar os potenciais riscos e a evitar colisões. No caso do novo Mazda3 equipado com o motor Skyactiv-X, a gama Hatchback divide-se em 14 versões (Evolve ou Excellence), complementadas com 4 versões Sedan (só Excellence), igualmente dotadas de diferentes composições de packs de equipamentos ou opcionais isolados.

Mazda3 HB 2.0 SKYACTIV-X 180 cv Excellence - €34.348