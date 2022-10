Kia ProCeed: A carrinha com silhueta de coupé

A marca coreana aposta na edição deste ano do Essilor Carro do Ano 2020 com a versão diesel do ProCeed e o motor 1.6 CRDI de 136 CV, associado a uma caixa automática de sete velocidades.

As dimensões exteriores do ProCeed não mudaram muito face à SW, com apenas mais 5 mm de comprimento, mantendo os 2.650 mm de distância entre eixos. A altura ao solo diminuiu 5 mm, na versão GT.

O motor diesel da versão a concurso tem um binário máximo de 320 Nm, quando associada à caixa automática de 7 velocidades. O ProCeed apresenta suspensões com afinações específicas (molas e amortecedores).

No topo da consola central encontra-se o monitor tátil para gestão do sistema de info entretenimento que inclui sistema de navegação e que é compatível com tecnologias Apple CarPlay ou Android Auto, equipamentos que são de série no nível de acabamento GT Line, que integra ainda bancos desportivos em Alcantara e pele, arranque sem chave e monitorização dos ângulos mortos dos retrovisores exteriores.

O ProCeed diferencia-se da berlina e da carrinha pela silhueta tipo coupé. Alguma imprensa escreve qua a visibilidade traseira é penalizada por causa da dimensão do óculo traseiro, algo que os jurados do Essilor Carro do Ano 2020 terão de avaliar. A capacidade da mala é de 594 litros, mais 50% que o cinco portas e apenas menos 31 litros do que na carrinha, acrescentando um sistema de carris para a compartimentar e bancos rebatíveis em 40/20/40 através de alavancas nas laterais da mala. A Kia continua a apostar na garantia de 7 anos ou 150.000 kms para os seus modelos.

Kia ProCeed 1.6 CRDI GT Line – €31.770