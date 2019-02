Volvo V60 D4 190 CV Inscription

A nova V60 pretende honrar o legado da marca sueca e intrometer-se entre as principais referências do segmento Premium

A Volvo produz carrinhas há mais de 60 anos. A nova V60 pretende honrar o legado da marca sueca e intrometer-se entre as principais referências do segmento Premium como a Audi A4, BMW Série 3 Touring e Mercedes Classe C.

A plataforma SPA da Volvo (Scalable Product Architecture) — utilizada nos modelos da Série 90 – serviu de base para a conceção da V60. Em relação ao modelo anterior cresce 128 mm em comprimento, no entanto, é mais estreita em 16 mm e mais baixa em 37 mm. A capacidade da bagageira sobe para os 529 litros.

A face lateral enfatiza o carater atlético da carrinha e os designers da Volvo defendem que a nova Station Wagon é muito mais do uma versão mais curta da V90.

A carrinha a concurso no Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2019 é a versão munida do motor D4 de 190 CV de potência e um binário máximo de 400 Newton Metros às 1750 RPM.

A Volvo V60 partilha a sua tecnologia de segurança com os mais recentes modelos da marca com natural destaque para a estreia mundial do Oncoming Lane Mitigation.

Como funciona?

Trata-se de uma inovação capaz de detetar veículos que se dirigem contra a V60, em contramão. Se uma colisão não puder ser evitada, este sistema trava automaticamente a carrinha e prepara os cintos de segurança dianteiros para ajudar a reduzir o efeito de uma colisão.

A este sistema a V60 junta o Lane Keeping Aid (redireciona o carro para a sua trajetória), Run-off road Mitigation (sistema capaz de detetar uma saída involuntária de estrada e recolocar o carro em estrada), BLIS (avisador de ângulo morto), Driver Alert Control (detenção de fadiga), e Pilot Assist (condução semiautónoma até 130 km/h).

A V60 estÁ disponível nas motorizações D3 (150 cv) e D4 (190cv) a Diesel. A Volvo Car Portugal apresentou recentemente a nova versão T8 Plug in Hybrid que, no caso das empresas, e considerando os benefícios fiscais associados, aponta para um PVP próximo dos 50.000 euros. A Volvo conta ter uma versão totalmente eletrificada a partir deste ano de 2019, no seguimento da sua estratégia em que todos os novos automóveis da marca lançados serão eletrificados ou totalmente elétricos.

A V60 tem ainda disponível o Sensus Navigation que consegue acesso direto ao smartphone através do Apple CarPlay ou Android Auto, conforme o sistema operativo do cliente.

Volvo V60 D4 190 CV Inscription - preço base – 53.135€